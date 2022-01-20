Управляющие компании не справляются с уборкой снега

Сотни жалоб получили депутаты владимирского горсовета от жителей областного центра. Люди недовольны тем, как расчищаются от снега дороги и тротуары, как убирают дворы, как борются с наледями на крышах. Оказалось, что рычагов воздействия на тех, кто должен выполнять эту работу, у депутатов и чиновников немного. А вот у самих жителей – сполна.

Контроль на бумаге

Мэрия Владимира ежедневно публикует отчеты об оперативной уборке городских улиц силами муниципальных организаций ЦУГД и «Благоустройство», а также дворов управляющими компаниями. В своих пресс-релизах администрация подчеркивает, что за управляющими компаниями бдительно следит управление ЖКХ. Но по факту оказалось не совсем так.

— В период с 13 по 17 января 2022 года в группу в «Вайбере» от управляющих компаний получено 718 фотоотчетов по уборке придомовых территории и ликвидации сосулек с крыш многоквартирных домов, — сообщил зам. начальника управления ЖКХ Михаил Поваров депутатам горсовета на комитете по жизнеобеспечению. — Сотрудники муниципального жилищного контроля и дежурные по управлению ЖКХ обследовали 202 придомовых территории. Совместно с сотрудниками прокуратуры города Владимира проведена проверка 11 домов с формой управления ТСЖ и ЖСК. Проведена очистка от снега наледи и сосулек 243 кровли, 187 козырьков над подъездами.

При таком жестком контроле – столько жалоб, удивились депутаты. Почему все равно во многих дворах сугробы и завалы?

Все сводится к цифрам. Во Владимире управляющими организациями обслуживается 2 546 многоквартирных домов. Проверяют лишь десятую часть. Михаил Поваров объяснил, что в отделе у него всего четыре человека. Проверить каждый дом и каждый двор физически невозможно.

Есть и еще одно объяснение. У 58 управляющих организаций, работающих во Владимире, в собственности всего 31 единица техники. Остальную арендуют по мере необходимости.

— Нам легче заплатить 20 тысяч рублей штраф, чем нанять технику на 300 тысяч рублей, чтобы добросовестно все убрать, — заявил депутат горсовета и руководитель управляющей организации «Жилремстрой» Артур Закарян.

Предупрежден, но не оштрафован

Лучше штраф, чем работа? Михаил Поваров заверил депутатов, что штрафы настолько высоки, что управляющие компании могут закрыться из-за убытков. Но штрафуют ли их?

— За неделю управляющим организациям выдано 90 предостережений по очистке придомовых территорий от снега и наледи. Их получили ООО «ЖРЭП №8», ООО «ВУК», ООО «Жилищные технологии», ООО «ЖСС», ООО «Порядок», ООО «Вектор», ООО «УКЖРЭП». Составили 12 протоколов об административных правонарушениях, — отчитался Михаил Поваров.

Протоколы выписывают даже работники КТОСов. Чаще — на должностных лиц. За неделю снегопадов у таких ответственных лиц скапливалось до 100 протоколов. Но это ничего не значит. Эти документы отправляются на административную комиссию. А рассматривают их крайне редко.

В этом году пока было только одно заседание — по «МКП ЖКХ».

— Рассматривали 71 протокол по «МКП ЖКХ» на общую сумму 175 тысяч рублей. От снегопада к снегопаду должно быть все стопроцентно очищено. А у этой муниципальной контры — всего 50%. Для сравнения, у «МУП ЖРЭП» — 90%. Будем проводить комиссии два раз в неделю. По каждой управляющей компании отдельно разберемся, — пообещал зам. начальника управления ЖКХ.

Горячая тема

Стоит отметить, что ситуация со снегом здорово расшевелила депутатов. Заседание комитета по жизнеобеспечению вышло на редкость оживленным. После того, как бюджет на текущий год приняли без поправок и вопросов от депутатов, представители СМИ подумали, что новый состав будет довольно индифферентным. Но нет. На комитете заговорили даже те, кого обычно редко слышно.

Представителям администрации вопросы задавали Дмитрий Чижов, Галина Локостова, Лариса Пышонина, Евгений Станчев. Всех интересовало, как заставить нерадивых «управляшек» шевелиться.

— Надо усилить контроль, ведь все жалобы сыплются на нас. Может, лишить особенно злостных нарушителей лицензии? — вопрошали народные избранники.

Лишать лицензии может только жилищная инспекция, да и то за протекающую канализацию или кровлю. Самым действенным механизмом управление ЖКХ считает добровольный уход собственников от нерадивой управляющей организации.

Примеров таких домов по городу много. Депутаты решили, что будут больше общаться с жителями, призывая тех быть активнее и требовательнее с управляющими компаниями.