Ученикам владимирских школ выдают карты школьника

Все школы города Владимира начали выдавать своим ученикам пластиковые карточки нового образца. Карту школьника выпустили компании «Ситикард» и «Аксиома», отвечающие за безналичную систему оплаты проезда и питания.

Много в одном

— Карта школьника — удобный и выгодный способ оплаты на общественном транспорте при поездках в школу, на кружки и спортивные секции. Это интеграция с системой школьного питания, прозрачный учет предоставления льгот на питание, родительский контроль за покупками в школьном буфете. С единой картой удобно проходить через турникет в школе. Родители всегда спокойны, а администрация школы повышает уровень безопасности, — все преимущества карты описаны на сайте «Ситикард».

Плюс в том, что выдают карты совершенно бесплатно. Родителям никуда ходить не надо. Классные учителя выдали пластик детям. Но с оговорками: хранить бережно и не терять. Замена стоит 100 рублей.

— Пока карты работают только на пропуск в школу. Без них в здание не попасть. Но скоро подключат другие функции к карте, — поясняют классные учителя в родительских чатах.

Действует комиссия

Выпуск карты – продолжение образовательной реформы с переходом на прозрачную и удобную систему. Первым этапом стал переход на безналичную систему оплаты питания.

Всем завели лицевые счета на сайте «Аксиома». Можно пополнять два счета: на горячее питание и буфетную продукцию. Но на сайте берут максимальную комиссию – 4% от платежа. А в приложении «Сбербанка» — 1%. Вопрос с отменой комиссии обсуждали месяц назад, но возможность так и не нашли.

Следующими этапами будет подключение к карте проездного, карты оплаты питания в буфете, читательского в библиотеке.