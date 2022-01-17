Цены на лопаты резко выросли

Во владимирских магазинах лопаты для уборки снега разбирают, как горячие пирожки. Ими стали торговать сетевые супермаркеты, магазины стройматериалов, ярмарки в секциях промтоваров, маркет-плейсы. Цены стремительно растут.

Второй месяц снегопадов, от которых владимирцы успели отвыкнуть за прошлые годы, скорректировал рынок инвентаря для уборки. Жители массово скупают лопаты для автомобилей и дворовых территорий. Они отличаются длиной черенка и размером скребка.

— Раньше эконом-вариант лопаты можно было купить за 400 рублей. Такая хлюпенькая пластмаска и черенок на одну зиму. Теперь же ценник — от 700 рублей. И еще поискать надо. Более-менее прочная лопата — от 1200 рублей, — рассказывает житель частного дома Александр.

Сегодня известные маркет-плейсы предлагает большой выбор лопат в разборке: ручки, черенки, скребки отдельно. Правда, доставка может растянуться на неделю. Поставщики заявились во все интернет-магазины, но объемов на складах недостаточно.

Прогноз погоды такой, что без лопат никак не обойтись. Возможно, стоит даже сделать запас.

— Владимирская область в настоящее время находится в зоне действия атлантического циклона «Эльза». Он принесёт ухудшение погодных условий: сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер с порывами до 18 м/с, снежные заносы, на дорогах гололедица, а также потепление, — сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, как нелегко приходится мамочкам с колясками и санками по пути в детские сады, а также жителям присоединенных территорий, где приезда грейдера ждут как чуда.