Трое членов комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных заказчиков Владимирской области оштрафованы

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении троих должностных лиц заказчика — членов комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных заказчиков Владимирской области, государственных бюджетных учреждений Владимирской области, государственных унитарных предприятий Владимирской области, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных образований путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь к их административной ответственности в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей с каждого в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»