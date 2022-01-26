Строительство школы в Покрове отсрочили на год   

Новая школа в Покрове будет открыта не 2023 году, как планировали, а годом позже. Дело в том, что аукцион на ее строительство признан несостоявшимися. Желающих участвовать в нем не нашлось.

Такие результаты торгов кажутся странными, поскольку обычно за подобные контракты строительные фирмы жестко конкурируют. Заявляются по нескольку участников. В данном случае сбой, видимо, связан с ценой контракта.

Причина неизвестна

Стоимость строительства в Покрове — 1,1 миллиарда рублей. Школу должны строить по готовому проекту. Такое образовательное учреждение уже открыто в Чебоксарах. Стоимость тамошнего объекта была в полтора раза меньше.

Школа в Покрове рассчитана на 1100 мест.

Мы обратились в администрацию области с вопросом, почему сорвался аукцион. Там направили в администрацию Петушинского района — именно она выступает заказчиком работ. Но в муниципалитете разъяснений пока не дали.

Старт строительства школы намечен на 2023 год. В бюджете предусмотрено 877 миллионов рублей.

Другие школы

В наступившем же году запланированы другие значительные образовательные объекты. Более 611 миллионов рублей направят на завершение строительства школы в Коврове. Ее возводят по проекту саратовской. В прошлом году были проблемы с корректировкой проекта и со сроками строительства. Но подрядчик должен нарастить темпы строительства в 2022-м.

В этом году начнется строительство начальной школы в селе Сновицы Суздальского района на 240 мест. Торги по объекту еще не прошли.

Кроме строительных работ намечены и ремонтные. Разыгран контракт на реконструкцию школы в Лакинске. В ней будет 500 мест. Работы с прошлого года выполняет компания «Градиал». Стоимость контракта — 308 миллионов рублей.

К 2025 году во всех школах должна быть введена одна смена.

Поэтому сейчас нужно ускорять работы по строительству и реконструкции образовательных учреждений. Во Владимире, по оценкам администрации города, чтобы перевести всех в первую смену, нужно еще три школы: в Веризино, Юрьевце и на проспекте Строителей. Пока нет ни проектов, ни денег на строительство.

К 2024 году построят также школы в Вязниках и Покрове. Финансирование предусмотрено в проекте бюджета на ближайшую трехлетку.