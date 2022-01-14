Строительство Рпенского проезда затормозили дикие цены и не снесенные дома

Строительство Рпенского проезда во Владимире замедлилось. Настолько, что в прошлом году не смогли освоить все выделенные на него деньги, и часть пришлось вернуть в федеральный бюджет. На темпы строительства повлиял взлет цен на стройматериалы, а также конфликт мэрии с владельцами частных домов, подлежащих сносу из-за возведения дороги. Люди недовольны размером компенсации и готовы судиться.

Дома преткновения

Из-за строительства Рпенского проезда сносу подлежат 14 домов (там 25 собственников). Снесли пока 12. Два дома остаются. По ним — проблемы. Жильцы требуют большую, нежели им определили, денежную компенсацию. И готовы добиться этого в суде. Пока будет идти процесс, дома трогать нельзя. А стало быть, строительство тоже тормозится.

— Не мы же стоимость назначаем, — пояснил «Призыву» глава города Андрей Шохин. — Независимые оценщики проводят анализ и говорят, сколько что стоит. Собственники хотят в пять раз дороже. Придется, видимо, решать через суд. Такая система. Мы бы рады ее пересмотреть.

Людям, в принципе, все равно, кто назначает. Их не устраивает сумма. Такие проблемы возникали не раз и ранее, когда речь шла об изъятии недвижимости для нужд города. Например, при строительстве Лыбедской магистрали.

Стройплощадка подходит к улицам Погодина, Красносельскому и Рпенскому проездам. Там будет выезд на Юбилейную и перемычка к Добросельской.

Механизм, когда землю и строения забирают в обмен на компенсацию, имеет очевидный изъян. Стоимость сносимого жилья (как правило, старого, иногда ветхого), определяемая независимой оценкой, зачастую гораздо ниже цены более или менее новой жилплощади. Грубо говоря, никакое равноценное жилье на эту компенсацию не купишь.

Поэтому для обретения крыши над головой людям приходится брать кредиты или влезать в долги. И такая перспектива их не устраивает.

Вернули деньги

Невозможность снести все дома и расчистить площадку – одна, но не самая главная причина замедления строительства Рпенского проезда. Главная — это рост цен на строительные материалы, особенно на металлоизделия. Кроме того, возникли сложности при перекладке инженерных сетей.

Как это обычно бывает, изложенные на бумаге схемы не соответствуют реальности. Как только рабочие начинают копать, обнаруживаются неучтенные коммуникации, которые тоже надо перекладывать, а то и заново строить.

Из-за нарушения графика работ пришлось возвращать неосвоенные деньги в федеральную казну

— В соответствии с полученными от отраслевых департаментов администрации Владимирской области уведомлениями необходимо внести изменения в адресную инвестиционную программу города и уменьшить объемы финансирования строительства Рпенского проезда. На 2021 год объемы уменьшены на 525 миллионов рублей, на 2022 год — на 386 миллионов, на 2023 год — на 462 миллионов, — сообщил зам. главы города Сергей Сысоев.

Новые сроки

До конца января должно состояться выездное совещание областных и городских властей на строплощадке Рпенского проезда. Будут обсуждать вопросы повышения стоимости работ, изменения графиков строительства. Вероятный срок сдачи Рпенского проезда — 2024 год. Первоначальный был – весна 2023-го.

Рпенский проезд строит госпредприятие «ДСУ-3». К работам приступили в декабре 2020 года. Длина Рпенского проезда — 2,1 километра, стоимость — 2,1 миллиарда рублей.

Движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам. Мост через реку Рпень – самый затратный объект стройки, свыше 660 миллионов рублей. Его длина — 185 метров, ширина — 15 метров.

Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону. Там сделают и новые остановки общественного транспорта. Это будут площадки с павильонами на Почаевской и Юбилейной.