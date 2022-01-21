Строительство Рпенского прервут для закупки стройматериалов

Во Владимире на неопределенное время приостановится возведение самого масштабного городского дорожного объекта — Рпенского проезда. Ответственные за строительство называют это тактично — технологический перерыв. На время закупки, изготовления и привоза из Санкт-Петербурга металлоконструкций для продолжения работ. Но нужно еще добиться дополнительного финансирования строительства от федерального центра и решить ряд других вопросов. Так что конкретные сроки завершения проекта пока никто не называет.

Сложная история

Возведение Рпенского проезда началось в декабре 2020-го. Финансирование, опыт подрядчика и контроль со стороны городских и областных властей внушали жителям уверенность в том, что стройка идет оперативно и завершится даже раньше намеченного срока — 2023 года. Власти даже говорили, что часть Рпенского проезда запустят к концу 2021 года, а остальную дорогу — к концу 2022-го.

Но начались проблемы. У главного подрядчика, госкомпании ДСУ-3, возникли финансовые сложности, были возбуждены уголовные дела, связанные с торгами по подряду, потребовалась корректировка проекта, резко подорожали стройматериалы. Все это привело к тому, что сроки строительства нарушены.

О ходе строительства Рпенского проезда спросили депутаты комитета ЖКХ Законодательного Собрания области. Речь о проблемах с Рпенским проездом возникла после доклада Счетной палаты о многочисленных нарушениях, выявленных у главного подрядчика — компании ДСУ-3. Депутаты хотели знать, на сколько проблемы внутри предприятия отразятся на строительстве такого важного объекта.

Ринат Шаниязов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства области

Отставание по графику производства работ на данный момент около трех месяцев. Связано это с заходом в экспертизу четырех этапов строительства.

Все четыре этапа получили положительное заключение. На данный момент ведутся переговоры с Министерством транспорта и дорожного хозяйства о дополнительном финансировании этого объекта.

На этой неделе руководство ДСУ-3 едет в Санкт-Петербург по поводу закупки металлоконструкций для мостового сооружения. Закупка повлечет за собой технологический перерыв.

Потребуется время на изготовление металлоизделий и доставку сюда.

Выходим с инициативой по увеличению сроков и стоимости строительства. Все это произошло из-за некорректно спроектированной рабочей документации.

Не все потеряно

«Призыв ТВ» несколько раз снимал репортажи со стройплощадки. Наша редакция много раз рассказывала об особенностях строительства моста через реку Рпень. Это самый дорогой, сложный и трудоемкий объект дороги.

Стоимость строительства моста длиной 185 метров — 665 миллионов рублей.

Летом прошлого года дорожники были заняты бурением свай длиной до 22 метров под опоры моста.

— Следующий этап — устройство железобетонных колон, которые объединят в шесть монолитных опорных блоков, расположив поперечно направлению моста. Для монтажа пролетного строения будет применен наиболее оптимальный и эффективный способ — метод продольной надвижки. Такой нестандартный способ имеет преимущество в отсутствии необходимости возводить временные опоры, а также помогает сократить сроки строительства, — сообщали в официальной группе администрации «Дороги Владимирской области».

Но планы на ускорение провалились. Сложность способа привела к тому, что нужны дорогостоящие металлоизделия.

Но работы все равно продолжаются, контракт будет выполнен. Есть шанс, что если смету работ увеличат, подрядчикам удастся нарастить темпы строительства.

Рпенский проезд строит госпредприятие «ДСУ-3». Длина проезда — 2,1 километра, стоимость — 2,1 миллиарда рублей. Первоначальный срок сдачи Рпенского проезда – весна 2023 года. Движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам. Мост через реку Рпень – самый затратный объект стройки, свыше 660 миллионов рублей. Его длина — 185 метров, ширина — 15 метров. Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону. Там сделают и новые остановки общественного транспорта. Это будут остановочные площадки с павильонами на Почаевской и Юбилейной.