Столичный предприниматель снова будет отлавливать собак во Владимирской области 

Контракт на отлов и содержание бездомных животных во Владимирской области снова выиграла ИП Шарипова. Это предприниматель из Подмосковья. Ранее, в прошлом году, ей уже доставался подобный контракт. В рамках нового договора она будет отлавливать, прививать, стерилизовать и содержать собак еще на протяжении трех месяцев.

Те же цены и участники

Впервые централизованный для всей области подряд на отлов и содержание животных разыграли в августе минувшего года. Это произошло после того, как регион взял на себя полномочия по вопросу наведения порядка с бездомными собаками и кошками.

Первый контракт закончился с завершением 2021 года.

Вторую закупку региональный центр ветеринарии заключил по тому же сценарию, что и первую. Те же условия, те же цены и те же участники.

В торгах участвовали два индивидуальных предпринимателя: Бибиоджармох Шарипова и Алексей Ротарь. Оба — из Подмосковья.

Критерием отбора служила общая цена услуг для проведения всех манипуляций с одним условным животным. ИП Шарипова предложила цену в 6,1 тысячу рублей, а ИП Ротарь — 6,2 тысячи.

Вот цены и перечень услуг, предусмотренные контрактом:

1) Отлов и транспортировка животных без владельцев в приют — 2349,81 рублей

2) Оказание неотложной ветеринарной помощи — 389,70

3) Содержание животного на карантине 1 сутки — 207,77

4) Стерилизация — 3041,81

5) Кастрация — 2679,73

6) Маркирование (мечение) — 408,50

7) Возврат животного на прежнее место обитания — 645,89

Опыт работы

В результате победила ИП Шарипова. До мая 2022 года она будет работать во Владимирской области. Судя по отчетности департамента ветеринарии, в прошлом году со своим делом она справилась вполне успешно.

За последние 4 месяца минувшего года ИП Шарипова отчиталась за 1500 пойманных особей. Для сравнения, на счету муниципалитетов за весь прошлый год только 870 особей.

Через браузер в поисковике сразу же нашлась группа «ИП Шарипова» в социальной сети «В Контакте». В ней всего 480 подписчиков. Последний пост — 16 декабря 2021 года.

— Гуманный отлов безнадзорных животных проводится с целью их вакцинации, стерилизации и возврата в среду обитания. Размещаем фотографии отловленных животных с указанием адреса места отлова. Понравившееся животное можно взять в добрые руки. Звонить по телефону 8-915-107-92-91 строго в рабочее время, — сообщается в выходных данных сообщества.

Посты выкладываются с июля 2021 года два раз в месяц. Касаются они Владимирской и Ярославской областей. В информации указывают место отлова и прикрепляют фотографии. Среди выловленных есть взрослые собаки, есть щенки, многие собаки с ошейниками. Почти все — дворняжки. После всех процедур собак выпускают.

Свои бригады

Ранее «Призыв» сообщал, что весной департамент ветеринарии собирается создать свои три бригады для отлова и обеспечения стерилизации и вакцинирования бродячих животных. Они, видимо, и перехватят эстафету у подмосковного предпринимателя.

Для каждой бригады приобрели автомобиль и необходимое оборудование.

В первом же полугодии 2022-го хотели провести общественные обсуждения по размещению приюта в поселке Новоалександрово Суздальского района. Участок уже готов, это территория бывшего подсобного хозяйства Владимирского аграрного колледжа.

К 2024 году планируют запустить еще три приюта. В общей сложности они смогут принимать и содержать до 5000 животных.