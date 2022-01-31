Спортсменка из Владимирской области взяла «золото» на международном турнире по боксу

Яркая победа на престижном соревновании. Спортсменка из Петушинского района Дарья Новинская победила на 11-м международном турнире по боксу «Кубок наций», который сегодня завершился в городе Сомбор в Сербии.

Два боя

Дарья Новинская выступала в весовой категории до 63 кг, сообщает департамент физической культуры и спорта Владимирской области. В этом весе в турнире заявилось 4 участницы: помимо нашей спортсменки представительницы Боснии и Герцоговины, Белоруссии и Венгрии. Бои проходили 27 и 29 января.

За победу боролись 177 спортсменок из 23 стран.

Наша спортсменка провела на турнире два боя. В первом поединке её соперницей была Дора Гуруби из Венгрии. Этот бой Даша выиграла, имея явное преимущество уже в первом раунде, уточняется группа «Федерация бокса Владимирской области».

В финальном поединке спортсменка вышла в ринг против победительницы первенства Белоруссии Дарьи Лецко. Этот бой продлился все три раунда. Дарья Новинская одержала победу по очкам единогласным решением судей.

Справка. «Кубок наций» — престижный международный турнир по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.

Дарья Новинская родом из Петушинского района. Сейчас спортсменка тренируется в Собинском районе под руководством Сергея Зубрицкого.

В 2021 году Дарья Новинская стала победительницей первенства Европы среди девушек, который проходил в Тбилиси. В финальном поединке она победила соперницу из Румынии.