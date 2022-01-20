Список благоустройства дворов сократился в четыре раза

Мэрия Владимира составила план благоустройства дворовых территорий. В него попало 12 объектов. Таких скромных показателей не было с 2018 года. По всем контрактам подрядчики уже известны.

Мало объектов, много участников

В прошлом году во Владимире привели в порядок 45 дворовых территорий. А в этом году в план попала только дюжина. Столько же дворов — двенадцать – запланировали благоустроить в 2023 и в 2024 годах.

Не раз в мэрии говорили о том, что ориентир программы «Формирование комфортной городской среды» должен сместиться от дворов к общественным пространствам. На бюджетные средства надо делать парки и скверы, а не дворы у многоквартирных домов, которые, по сути, являются частными территориями собственников. Сами жильцы могут огородить их забором, поставить шлагбаум и запретить общий доступ на детские площадки и тротуары.

Внутри же кварталов и в спальных районах города есть достаточно много заброшенных пространств, которые нужно облагородить.

Экономия по торгам доходила до 600 тысяч рублей с двора.

За право благоустроить дворовые территории на торгах боролись много участников. Заявлялись до 15 компаний на один лот. Но не у всех заявки соответствовали конкурсным требованиям, поэтому некоторые отсеивались.

Тем же, кто хотел стопроцентно победить, пришлось изрядно снизить стоимость контрактов. Мэрия хорошо сэкономила на торгах и потому, при желании, может расширить список благоустройства.

Асфальт и лавочки

Вот полный список дворовых территорий, которые будут отремонтированы в наступившем году:

1) Северная, 25

2) Пичугина, 7

3) Перекопский военный городок, 2

4) проспект Ленина, 45

5) Строителей, 2 микрорайон Оргтруд

6) Верхняя Дуброва, 18а

7) Соколова-Соколенка, 6

8) Растопчина, 45

9) Гастелло, 17

10) Завадского, 5

11) проспект Строителей, 4а

12) Доватора, 3а

Стоимость работ во дворах варьируются от 800 тысяч до 3 миллионов рублей. Но дело не в видах работ, а в площади территорий. В список вошли как маленькие дома, так и высотные.

Перечень благоустройства одинаков: асфальт на тротуарах и проезжей части, установка урн и лавочек

К стандартному перечню максимум, что добавляется, это опоры освещения или восстановление колодцев. И за этот список собственникам нужно будет заплатить 3% от сметы. Суммы доплат жильцов составят от 20 до 90 тысяч рублей с дома.

К концу 2022 года, согласно программе «Формирование комфортной городской среды», список обновленных территорий должен вырасти до 385 объектов. Это будет всего 36% от общего количества дворов. И еще как минимум столько же стоят в очереди на благоустройство с бюджетной поддержкой. Шансов получить ее с каждым годом становится все меньше.