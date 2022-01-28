Соцучреждения Владимирской области переходят на закрытый режим работы

До 1 февраля во Владимирской области на закрытый круглосуточный режим работы перейдут 25 соцучреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов. В них проживает 3669 человек. Связано это с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Пока без посещений

Рекомендации по переходу на закрытый режим получены от Роспотребнадзора и Минтруда, поясняют в региональном департаменте социальной защиты населения.

— Алгоритм работы в закрытом режиме нам понятен, в 2020 году мы работали так 117 дней. Сейчас мы пополнили запасы необходимых средств защиты, дополнительно организовали места для отдыха персонала. Всех работников протестировали на коронавирус. Важно, что в рамках постановления Правительства сотрудникам этих учреждений будут производиться дополнительные выплаты к заработной плате через Фонд социального страхования. Отмечу также, что качество и объём предоставляемых социальных услуг не пострадает, − заверила директор ведомства Любовь Кукушкина.

Персонал будет работать сменами – по 14 суток

Посещение родственников при этом временно прекратят. Общение, так необходимое пожилым людям и инвалидам, будет организовано в дистанционном режиме.

А вот детские учреждения подобного типа пока останутся открытыми, поскольку эпидобстановка там не внушает опасений. Их в регионе 13, там проживают 177 детей.

Помощь на дому

Социальное обслуживание пожилых людей продолжается и на дому, напоминают в департаменте соцзащиты. Сегодня таких граждан в регионе насчитывается более 7 тысяч. Сельские жители старше 65 лет могут воспользоваться услугами мобильных бригад по доставке в медицинские учреждения для необходимых обследований и вакцинации от COVID-19.

Обратиться за социальной помощью можно по телефонам: 8(4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21. Заявки принимаются круглосуточно.