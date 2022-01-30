Собственники домов со старыми лифтами решили платить в «общий котел» 

Управляющие компании и ТСЖ начали переводить многоквартирные дома с проблемными лифтами со спецсчетов в «общий котел» регионального фонда капремонта. Собственники высоток не в состоянии без бюджетной поддержки накопить на замену дорогостоящих кабин.
— Первые несколько домов пришли в фонд из Коврова. Все они почти с нулевыми счетами. Своими силами сделали другие виды капремонта, но с лифтами не справились. Если к февралю 2025 года лифты старше 25 лет не будут заменены, то их отключат, — говорит директор фонда капремонта Владимир Новиков.
Дорогое дело
Замена лифтов — это один из видов капремонта. В «общий котел» платят собственники домов с 250 старыми лифтами. За них можно не переживать. Там проблем не будет: все, что нужно, заменят в ближайшие три года. А вот с остальными домами, перечисляющими средства на собственные спецсчета — большие вопросы.
На спецсчетах сегодня находится 2500 лифтов, из них 760 нуждается в замене. По самым скромным подсчетам, замена одного обойдется в 2,5 миллиона рублей. Требуется солидная сумма – 1,9 миллиарда рублей.
— У нас годовой бюджет фонда — чуть более миллиарда рублей. В прошлом году на замену нам поступали субсидии из бюджета. Как будет в этом году, пока неизвестно, — говорит Владимир Новиков.
Рост ставок не поможет
Не сможет повлиять на проблему с заменой лифтов и грядущее повышение тарифа на капремонт. В области планируют поднять ставки на 70 копеек, до 7,85 рублей с квадратного метра. Это даст всего 101 миллион рублей дополнительно.
Для замен кровель это существенно. За счет повышения платежей удастся протолкнуть в программу больше домов с текущими крышами. Но для лифтов нужна отдельная программа.
Источником финансирования ее может стать либо бюджетная поддержка, либо кредитный ресурс. На областном уровне пока ни первый, ни второй варианты не обсуждали.
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