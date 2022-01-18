Снега много – денег мало: депутаты разбирались в вопросе уборки Владимира

Проблема с уборкой снега дорог и тротуаров города Владимира взволновала депутатов горсовета. Сегодня на профильном комитете народные избранники пытались разобраться в причинах того, что город убирают плохо. Депутаты выразились даже резче: они назвали происходящее коллапсом. И решили создать рабочую группу, чтобы следить за уборкой областного центра.

Обыкновенный коллапс

Почему Центр управления городскими дорогами и управление ЖКХ не справляются со своими обязанностями — такие вопросы сегодня звучали от депутатов. Отвечали двое: директор ЦУГД Руслан Юсупов и зам. начальника управления ЖКХ Михаил Поваров.

По их мнению, все упирается в деньги. Их не хватает. Что делать, чтобы хватило, на комитете сказать не могли: это уровень заместителя глав города и начальника управления ЖКХ, а их на оперативной встрече не было.

По данным тех, кто был, в ближайшие дни надо изыскать, как минимум, 25 миллионов рублей. Это поможет хотя бы поддерживать уборку на том уровне, который есть сейчас. Пусть он и мало кого устраивает.

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— За аренду самосвалов берут 3 тысячи рублей в час. А нам нужно вывозить снег из города. На продление аренды самосвалов срочно нужно 12 миллионов рублей. Закончилась пескосоляная смесь. Нужны погрузчики. Наши лаповые уже не поддаются ремонту. Эту неделю нам помогают подрядчики с М-12, предоставляют технику. Огромная им благодарность. У нас в парке 12 КДМок. Состояние их неплохое. Но пескоразбрасыватели все сгнили. На запчасти в прошлом году нам выделили 32 миллиона рублей, а в этом – 16 миллионов. И мы уже почти все потратили, — говорит директор ЦУГД Руслан Юсупов.

Всё, что есть

В парке ЦУГД числится 96 единиц снегоуборочной техники. Большая часть ее куплена в 2011-2013 годах. Из-за интенсивного использования (ежедневно чистят 3 миллиона квадратных метров) она совсем износилась. Условно исправными числятся 68 единиц, но в день в среднем выходит 47 единиц.

— Получается, сегодня снегоуборочной техники в парке ЦУГД объективно не хватает. Нужно предпринимать какие-то оперативные и локальные действия. Да, надо закупать, нужно обращаться в область за поддержкой по обновлению парка. Нужно выделять дополнительные средства. На ближайшем заседании горсовета нужно рассмотреть этот вопрос. Но это все равно время. А меры нужно предпринимать сейчас. Управление ЖКХ должно поговорить с частными структурами, привлечь технику на дороги, — рассуждает председатель комитета по жизнеобеспечению горсовета Дмитрий Чижов.

В период обильных снегопадов администрация города привлекала порядка 15 единиц техники у предприятий. Это помимо сил ЦУГД и арендованных по контрактам. Но этого все равно недостаточно. Что подтверждает огромное количество гневных постов в социальных сетях.

— На уборку внутриквартальных дорог поступает очень много жалоб. А все шишки валятся на нас. Из-за плохой чистки снега возникают дополнительные проблемы с транспортом. Автобусы в гору не могут въехать, а их толпы ждут на остановках, — возмущал депутат Евгений Станчев.

На комитете горсовета решили создать рабочую группу по уборке снега на городских улицах. Депутаты хотят самостоятельно посмотреть очередность и время работы техники.

По их мнению, не хватает техники в отдаленных районах. Возможно, силы нужно распределять по кварталам и районам города. Просчитают также финансовые потребности. К заседанию горсовета (оно состоится 27 января) депутаты выйдут с конкретными предложениями.