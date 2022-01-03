Синоптики спрогнозировали погоду на январь

Первый месяц наступившего года будет умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков. Снега выпадет на 10-20 процентов больше, чем обычно. Такой прогноз озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Высота снежного покрова достигнет 35-40 см, что больше нормы и соответствует февральским показателям, отметил он.

Погодные качели

Январь в Центральной России стартовал с довольно теплых позиций, однако уже накануне заметно подморозило. Такая погода сохранится до середины недели. Судя по данным погодных сервисов, ночами морозы окрепнут до -15…-18 градусов, днем будет не выше -10 градусов.

Со среды начнется потепление. Днем в четверг прогнозируется уже -1 градус.

Свое влияние на погоду окажет активный атлантический циклон с запада. Однако он принесет обильные и влажные снегопады. Ветер усилится, атмосферное давление будет низким.

—Атмосферное давление рухнет на самое дно барической пропасти – до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы, — предупреждают синоптики.

К концу недели снова подморозит до -10 градусов в дневные часы.

Ранняя весна?

По предварительным оценкам синоптиков, «нормальная» зима закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых 3 градуса теплее средних значений, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов.

— Это значит, климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнется в обратную сторону: из холода — в тепло, с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями, — говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, по всей видимости, будет преждевременным.