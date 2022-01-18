Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь

На Крещение, как и полагается, похолодает. Правда, сильных морозов не будет. В крещенскую ночь прогнозируется до минус 12 градусов.

— В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится. При этом из-за северного ветра температура будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее, — сообщил центр погоды «Фобос».

Днем в среду, 19 января, ожидается минус 9 градусов.

По ночам ударят пусть и не крещенские, но все же морозы.

Самой же холодной ночью на этой неделе станет ночь со среды на четверг. Популярные погодные сервисы прогнозируют до минус 17 градусов.

Мощный циклон

В целом же погода этой недели будет переменчивой. Стартовала она с невысоких температур. После небольшого похолодания на Крещение столбики термометров вновь покажут рост. К субботе уже прогнозируется до минус 4 градусов в дневные часы.

Также неделя будет снежной. Пик придётся на сегодняшний день и конец недели. Новую волну снегопадов в Центральную Россию принес мощный североатлантический циклон.

— Ожидаемое количество осадков за неделю составит до 20-25 мм, что около половины всей январской нормы. Настоящая русская зима продолжится! – говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как Владимирская область встретит православный праздник Крещение.