Штраф за нарушение закона о госзакупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России, рассмотрев протокол и материалы дела, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС в отношении должностного лица — члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных заказчиков Владимирской области, государственных бюджетных учреждений Владимирской области, государственных унитарных предприятий Владимирской области, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных образований путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области «К…» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и признал его виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ, и привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысячи) рублей в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»