Шприца и зрелищ: владимирцам рассказали, как посмотреть спектакль за прививку

Привившихся от коронавируса жителей Владимирской области побалуют бесплатным билетом на спектакль областного театра драмы. Чтобы получить контрамарку на два лица, нужно привести на вакцинацию еще 5 человек, поясняет облздрав.

Спектакли на выбор

На выбор привившимся предлагают билеты на следующие спектакли: «Александр. Прибытие в Каракорум» (14+) — 26 января; «Король Лир» (16+) — 2 февраля; «Пять вечеров» (14+) — 3 февраля; «Доходное место» (14+) — 5 февраля.

Напомним, что центральный пункт вакцинации открылся на площадке Владимирского академического театра драмы 17 декабря прошлого года. Он стал самым крупным в регионе. Работает пункт ежедневно: с 07.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным.

Проходимость пункта вакцинации — до 850 человек в сутки.

Ранее и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов призвал жителей региона проходить вакцинацию не в медицинских организациях, где более высок риск столкнуться с носителем инфекции, а в прививочных пунктах в общественных местах. Пункт в драмтеатре — один из них.

Заболеваемость растет

А между тем кривая заболеваемости коронавирусом продолжает стремительный рост. За минувшие сутки во Владимирской области зафиксировали 282 новых случая заражения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это больше, чем было накануне, когда положительные тесты получили 266 человек.

Владимир остается в лидерах по заболеваемости. За сутки ковид в областном центре диагностировали 80 раз. На втором месте по числу заболевших Ковровский район — 38 случаев. Далее следует Муромский район, там 36 инфицированных.

20 случаев зарегистрировали в Кольчугинском районе, 19 – в Вязниковском, 18 – в Гусь-Хрустальном, по 14 – в Петушинском и Юрьев-Польском.

По 9 человек заболели в Гороховецком и Меленковском районах, по 6 – в Александровском и Камешковском, 4 – в Радужном, 3 – в Суздальском, по 2 — в Судогодском, Собинском и Селивановском районах.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 85 333 человек.

Для лечения больных ковидом, по данным на 20 января, в медорганизациях региона открыты 1402 койки. 62 % их заняты. Свободны 533 койки.