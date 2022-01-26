Школьники Мурома, Коврова и Владимира стали лучшими на «Робофесте»

Во Владимирской области завершился робототехнический фестиваль «Робофест-Владимир 2022». Он проходил на базе детского технопарка «Кванториум-33». Участие в соревнованиях приняли 82 школьника. Среди них ученики 2-11 классов из Владимира, Вязников, Коврова, Мурома, Александровского, Вязниковского и Судогодского районов.

Командная работа

Работая в командах, ребята конструировали и программировали роботов, способных выполнять определённые задачи.

За победу на фестивале боролись 82 школьника.

Весь пьедестал среди 2-4-х классов – за представителями муромского центра инновационного творчества «Квазар»: это команды «Робо двойка» (Валерий Рушев и Ярослав Павлов), «Мега мастера» (Арсений Ткачёв и Елисей Костаков) и «Эврика» (Матвей Волков и Вячеслав Захаров).

В категории «5-6 класс» также все призовые места у муромлян из «Квазара». «Золото» − у «Батареек» (Виталий Бурдюжа и Алёна Афонюшкина), «серебро» − у «KREOSAN 220V» (Игорь Иванюшев и Дмитрий Карамышев), «бронза» − у команды «Какая разница?» (Константин Гулякин и Арсений Пятунин).

Среди 6-7 классов наибольшие баллы набрали также воспитанники муромского «Квазара»: Леонид Пугачёв и Никита Лемм стали первыми, Артём Силин и Артём Воронин – вторыми. Третье место у Ильи Мартемьянова из Струнино.

Бонус на поступление

В рамках фестиваля проходил и региональный этап олимпиады школьников «Робофест» по физике в двух категориях – «7-9 класс» и «10-11 класс». Его главный приз − льгота при поступлении на физфак МГУ. Она сохраняется в течение 4 лет. А значит, воспользоваться бонусом смогут и нынешние семиклассники.

Самой сложной и зрелищной частью фестиваля стала практическая часть соревнований – «Робокарусель». Это «Робобой» − аналог игры «Морской бой»: роботы за отведённое время раскладывали «мины» в заданном порядке; «РобоДомВВерхДном» : за отведённое время нужно переместить цилиндры с одной стороны «Улицы» на другую, переворачивая их и считывая цветовой код «Адреса» на «Крыше») и «РобоШахматы». В этом задании за определённое время нужно переместить кубики по «Шахматному полю», соблюдая последовательность и правила хода.

В категории «7-9 класс» победу одержала команда «Just Up» (Егор Толуков, Андрей Япринцев, Егор Дорофеев и Глеб Зинин из СОШ № 21 из Коврова, наставник − Даниил Казанцев). Второе место – «Спарта» (Максим Белов, Илья Буин, Дмитрий Тароянц, Дмитрий Слюсарь, Максим Куприянов и Никита Охотников из Межшкольного учебного комбината г.Ковров, наставник − Ирина Ободьева).

В категории «10-11 класс» на верхнюю ступеньку пьедестала почёта поднялась команда «Владимирцы» (Андрей Фёдоров, Кирилл Мохов, Григорий Лебедев, Анастасия Моисеева, Илья Меркулов и Владимир Вяткин из «Кванториума-33», наставник − Юрий Зайцев).

У победителей регионального отборочного этапа есть шанс представить Владимирскую область на федеральных соревнованиях «Робофест». Их участников отберёт федеральный оператор. Списки будут размещены на официальном сайте Олимпиады.