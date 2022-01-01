С Нового года подорожали пригородные поезда

С 1 января 2022 года повысились тарифы на все пригородные железнодорожные поезда во Владимирской области. Рост составил 4,3%.

Пригородные поезда в нашем регионе обслуживают две организации: «Северная пригородная пассажирская компания» и «Волго-Вятская пассажирская компания». Тарифы для них утверждает департамент регулирования цен и тарифов области.

Причем, рассчитывают отдельно экономически обоснованный тариф и тариф для населения. Разница между ними — в разы. Перевозчикам, несущим затраты, не окупаемые проданными билетами, Владимирская область выплачивает компенсацию.

Расходы растут

Расходы у перевозчиков растут. Одна из компаний, которая до последнего момента тоже работала в регионе, вообще сошла с маршрутов. Ее место заняла другая организация, которая, впрочем, тоже говорит о необходимости увеличения суммы компенсации от области.

Доходы перевозчиков снизились из-за сокращения числа пассажиров в пандемию.

— Сильно снизился пассажиропоток. Появились затраты на обеспечение транспортной безопасности. Также существуют расходы на льготный провоз детей, — перечисляют эксперты департамента.

Для сравнения, на текущий год экономически обоснованный тариф для «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» был утвержден в размере 3,64 рубля за пассажирокилометр. А сейчас уже речь идет о 5,8 рубля. Рост — почти 60%. Правда, в итоге обсуждений экономически обоснованный тариф утвердили на уровне 4,57 рубля.

В то же время для населения на 2021 год тариф утверждали в размере 3,11 рубля, а на 2022 год планируют поднять до 3,24 рубля. Такая же история и с «Северной пригородной компанией». Этой организации тоже утвердили тариф для населения в размере 3,24 рубля.

Компенсации перевозчикам

Без компенсаций перевозчики работать не будут. Всего в бюджете области 2022 года субсидия организациям железнодорожного транспорта утверждена в сумме 172 миллиона рублей.

Сюда входит возмещение потерь за 40%-ю скидку для пенсионеров по выходным и нерабочим праздничным дням в период с 1 мая по 30 сентября, а также за 50%-ю скидку учащимся в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

Ежегодно продают 48 тысяч билетов со скидкой, льготой пользуются 4,5 тысячи учащихся.

Однако запланированная сумма субсидий ниже той, что хотят перевозчики. Один из них — «Волго-Вятская компания», грозился даже отказаться от маршрута «Владимир — Тумская, 3 км», сочтя его совсем уж убыточным.

Под конец 2021 года область все же согласилась поднять этому перевозчику компенсацию с 63 до 98 миллионов рублей, лишь бы сохранить маршрут. Он — социально важный.

Электричкой пользуются жители Гусь-Хрустального, Курлово, Неклюдово, Головино, Улыбышево, Мостостроя. Здесь действуют льготные ставки на проезд. Электричка ходит всего два раза в день, но автобусные перевозчики не могут заменить её в полном объеме.