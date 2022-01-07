Рождественская ночь прошла без происшествий

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, минувшей ночью спасатели несли дежурство во всех храмах и церквях во время богослужений, в общей сложности на 140 культовых объектах.

Безопасность проведения рождественских мероприятий обеспечивали 155 сотрудников — представители пожарно-спасательных гарнизонов и отделов надзорной деятельности.

Все богослужения на Рождество Христово прошли благополучно.

Предварительно сотрудники органов государственного пожарного надзора обследовали все храмы, где состоялись массовые мероприятия, и провели инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности с ответственными лицами. Нарушений требований пожарной безопасности зафиксировано не было.

В усиленном режиме

Между тем подразделения Главного управления МЧС России в течение новогодних праздников продолжают работать в усиленном режиме. При этом безопасность каждого человека зависит в первую очередь от собственного ответственного поведения, подчеркивают в чрезвычайном ведомстве.

С 31 декабря по 6 января во Владимирской области произошло 50 пожаров. Семь человек удалось спасти, трое пострадали, один человек погиб. Причины 19 пожаров в настоящее время устанавливаются дознавателями МЧС России, в остальных случаях предварительные причины уже известны: электрика, неосторожное обращение с огнём и печное отопление.