Рост акцизов на топливо спровоцировал скачок цен на бензин

Владимирцы заметили резкий подъем цен на топливо на крупных заправках. С декабря ставки выросли на 30-40 копеек с литра. Едва наступили январские каникулы, как случился первый скачок цен на крупных АЗС. После новогодних праздников стали подтягиваться и другие заправки. Рост произошел повсеместно.

Сезон тут ни при чем

— Нам говорят, что под Новый год дорожают все продукты. Мы почти привыкли, что новогодний стол выходит дороже. Потом резко скачут цены на промтовары. Тоже знакомо. А у бензина теперь нет ни сезона, ни обстоятельств. Каждые две недели точно ценники меняются еще с прошлого лета. И в январе «заморозки» не предвидится, — рассуждает автомобилист Александр.

Сегодня на одной из крупнейших брендов заправок цены такие: Аи-92 — 48.02 рубля, Аи-95 — 52.39 рубля, ДТ — 51.81 рубля за литр. Владимирстат еще не подвел усредненные цифры по области. Но есть данные январь 2021 года. Разница существенная — 3-4 рубля за литр. Аи92 стоил 44,07 рубля, Аи-95 — 47,56 рубля, ДТ — 48,02 рубля.

Рост топлива за год во Владимирской области составил от 8 до 10%.

По данным Владимирстата, в январе 2021 года цены на местных автозаправках в среднем были такие: Аи-92 — 44,07 рубля, Аи-95 — 47,56 рубля, ДТ — 48,02 рубля.

Акцизы выросли

Издание «Комерсант» отмечает рост оптовых цен на бензин. Минэнерго также связывает рост цен на бирже с отложенным спросом из-за праздников. Скачки на бирже тут же отразились и на рознице.

Еще одна из главных причин роста цен на топливо — это увеличение акцизов.

В бюджете области текущего года предусмотрено увеличение на 4% ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

— В этом году нормативы зачисления в бюджет области доходов от акцизов на нефтепродукты в утверждены в размере 0,9539%. Установлен дополнительный норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в размере 0,5687%, — говорится в пояснительной записке к бюджету на 2022-2024 годы.

В этом году доходы от уплаты этих акцизов составят в сумме 5,2 миллиарда рублей. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году направят 1,1 миллиард рублей. Выходит, автовладельцы оплачивают ремонт дорог покупкой топлива, а также оплатой транспортного налога, который формирует региональный дорожный фонд.