Рост акцизов на топливо спровоцировал скачок цен на бензин

Ценники на АЗС Владимира меняют еженедельно

Владимирцы заметили резкий подъем цен на топливо на крупных заправках. С декабря ставки выросли на 30-40 копеек с литра. Едва наступили январские каникулы, как случился первый скачок цен на крупных АЗС. После новогодних праздников стали подтягиваться и другие заправки. Рост произошел повсеместно.

Сезон тут ни при чем

Нам говорят, что под Новый год дорожают все продукты. Мы почти привыкли, что новогодний стол выходит дороже. Потом резко скачут цены на промтовары. Тоже знакомо. А у бензина теперь нет ни сезона, ни обстоятельств. Каждые две недели точно ценники меняются еще с прошлого лета. И в январе «заморозки» не предвидится, — рассуждает автомобилист Александр.

Сегодня на одной из крупнейших брендов заправок цены такие: Аи-92 — 48.02 рубля, Аи-95 — 52.39 рубля, ДТ — 51.81 рубля за литр. Владимирстат еще не подвел усредненные цифры по области. Но есть данные январь 2021 года. Разница существенная — 3-4 рубля за литр. Аи92 стоил 44,07 рубля, Аи-95 — 47,56 рубля, ДТ — 48,02 рубля.

Рост топлива за год во Владимирской области составил от 8 до 10%.

По данным Владимирстата, в январе 2021 года цены на местных автозаправках в среднем были такие: Аи-92 — 44,07 рубля, Аи-95 — 47,56 рубля, ДТ — 48,02 рубля.

Акцизы выросли

Издание «Комерсант» отмечает рост оптовых цен на бензин. Минэнерго также связывает рост цен на бирже с отложенным спросом из-за праздников. Скачки на бирже тут же отразились и на рознице.

Еще одна из главных причин роста цен на топливо — это увеличение акцизов.
В бюджете области текущего года предусмотрено увеличение на 4% ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

— В этом году нормативы зачисления в бюджет области доходов от акцизов на нефтепродукты в утверждены в размере 0,9539%. Установлен дополнительный норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в размере 0,5687%, — говорится в пояснительной записке к бюджету на 2022-2024 годы.

В этом году доходы от уплаты этих акцизов составят в сумме 5,2 миллиарда рублей. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году направят 1,1 миллиард рублей. Выходит, автовладельцы оплачивают ремонт дорог покупкой топлива, а также оплатой транспортного налога, который формирует региональный дорожный фонд.

Фото Призыва

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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