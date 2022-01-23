Речную форель будут выращивать в Кольчугинском районе

В Кольчугинском районе будут выращивать речную форель. СППК «Андреевский» выиграл грант на производство ценных пород рыбы. На реализацию первого этапа потребительский кооператив получит 12 миллионов рублей.

Золотая рыбка

— С победителем гранта обсудили основные этапы реализации и контрольные точки интересного проекта по выращиванию радужной форели в Кольчугинском районе. Инициатором выступил СППК «Андреевский». Весь проект стоит около 37 миллионов рублей. После его реализации будет производиться около 500 тысяч мальков форели в год. Выращивание такого количества малька до товарной рыбы позволит получать больше 500 тонн форели в год! — проинформировал директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

Оборот организаций по рыболовству в январе-ноябре 2021 г. вырос на 0,4% и составил 25,3 миллиона рублей, сообщил Владимирстат.

Конкурс на получение грантов департамент сельского хозяйства проводит ежегодно. Заявки на гранты подают крестьянско-фермерские хозяйства на развитие семейных ферм, сельскохозяйственные потребительские кооперативы на развитие материально-технической базы и малые предприятия на приобретение племенного скота.

По решению конкурсной комиссии гранты вручили 4 КФХ, 1 кооператив и 2 малых предприятия. Общая сумма — 56 миллионов рублей. Фермерские хозяйства закупят больше овец, а малые предприятия потратят деньги на пополнение крупнорогатого скота.

Малые да удалые

Доля КФХ в общем объеме сельхозпродукции, производимой во Владимирской области, сравнительно невысока – около 5 процентов. Но они играют очень важную роль: создают рабочие места, дают возможность селянам самим определять направление своей деятельности, эти хозяйства возникают, в том числе, в тех районах области, где крупных сельхозпредприятий мало. В конце концов, в большей степени они поставляют на рынок экологически чистую продукцию.

Развитие малых форм хозяйствования имеет и стратегическую цель. Это важно с точки зрения продовольственной безопасности. Конечно, крупные хозяйства Владимирской области дают, например, основной вал молока и мяса. Но сложности и банкротство любого из них (в силу ли экономических причин, смены собственников и т.д.) — это сразу огромная брешь в секторе АПК. В то время как наличие многих и многих небольших хозяйств более устойчиво к таким ситуациям.

В области есть примеры того, как фермерские хозяйства, вынужденные закончить работу в связи, например, со смертью главы КФХ (что делать — так бывает!), выкупали другие желающие хозяйствовать на земле. Небольшие фермы, несколько единиц техники приобретались с помощью тех же грантов. В случае с крупными сельхозпредприятиями это невозможно.

Наконец, фермерские хозяйства при всей своей скромности на «общем фоне» по ряду направлений выглядят очень даже убедительно. Сегодня в области на долю КФХ приходится 40% от общего поголовья овец и коз, 24% — свиней.