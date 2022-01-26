Работу «горячей линии» по коронавирусу сделают круглосуточной

Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции станет доступнее для жителей Владимирской области. Работу «горячей линии» решено сделать круглосуточной. Связано это с ожидаемым ростом числа обращений жителей из-за стремительного ухудшения эпидобстановки в регионе.

Ночью – автоответчик

На оперативном совещании в администрации Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев распорядился создать специальную рабочую группу и разработать «дорожную карту» по организации возможности работы службы 122 в круглосуточном режиме.

Сейчас многоканальный колл-центр работает в 12-часовом режиме с 8 до 20 часов.

Затем обращения граждан принимаются автоответчиком и отрабатываются утром следующего дня. По оценке Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области, более половины звонков от жителей области составляют просьбы о записи к специалисту или вызове врача на дом.

Помогут студенты и волонтеры

Процент недозвонов на линию единого номера на текущий момент удалось свести к минимуму, заверил директор департамента цифрового развития Сергей Орлов. С 21 января дополнительно введено еще 4 оборудованных рабочих места для операторов, штат сотрудников усилили 23 студента Владимирского базового медицинского колледжа. Увеличить количество сотрудников колл-центра поручено также с привлечением волонтёрского корпуса.

Региональный колл-центр начал работу во Владимирской области в декабре 2019 года. Операторы «горячей линии 122» помогают снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, осуществляют запись на прием к врачу, консультируют жителей региона до попадания в медицинскую организацию.

С начала года на телефон 122 поступило более 21 000 звонков от владимирцев, сообщает «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ).