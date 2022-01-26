QR-коды возвращаются? Коронавирусные ограничения во Владимирской области обновили

Во Владимирской области на фоне взрывного роста заболеваемости коронавирусом обновили ограничения. Соответствующий указ подписал врио губернатора Александр Авдеев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и уже вступил в силу.

Когда нужен QR-код

Согласно тексту указа, массовые мероприятия с количеством участников более 500 человек по-прежнему запрещены. Исключения сделаны для организаций образования и культуры. Сюда же относится проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

Проведение зрелищных культурных мероприятий разрешены при наполняемости зала не более 50% и соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В случае, если зрителей будет больше, тогда потребуются QR-коды или бумажные справки, подтверждающие наличие прививки или перенесённый в течение полугода коронавирус. Допускаются также зрители с ПЦР-тестами, сроком действия не более 48 часов.

Эти же требования действуют при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

Несовершеннолетних владимирцев указанные ограничения не затрагивают

Общепит сможет обслуживать посетителей с 01.00 до 06.00 также при предъявлении посетителями QR-кода, бумажного сертификата или ПЦР-теста.

Проведение дискотек и конкурсов запрещено

В остальное время общепит, а также фитнес-клубы, детские площадки в торговых центрах, салоны красоты, парикмахерские смогут сами выбирают формат работы: 50-процентная заполняемость зала или же QR-коды и справки для посетителей на входе.

Сохраняются и все антикоронавирусные меры: измерение температуры тела на входе, антисептики для обработки рук и помещений, социальная дистанция, масочный режим.

Ранее «Призыв» сообщал, что за минувшие сутки Владимирская область вновь установила антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии – 396 новых случаев.