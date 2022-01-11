«Пушкинскую карту» начнут принимать в кинотеатрах

Молодежи расширили возможности использования «Пушкинской карты». С февраля ее станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах. Постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Есть условие

По «Пушкинской карте» доступны не все фильмы. А только российские, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тысяч рублей.

«Пушкинской картой» разрешат оплачивать билеты на отечественные фильмы.

Комментируя подписанное постановление на совещании с вице-премьерами, глава кабмина отметил, что в России немало хороших режиссёров, сценаристов, актёров. Благодаря государственной поддержке ещё больше молодых людей познакомятся с их творчеством.

Председатель правительства попросил Минкульт и Минцифры до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр российских фильмов в рамках программы «Пушкинская карта».

— Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Карту пополнят

С 1 января номинал «Пушкинской карты», с помощью которой молодые люди от 14 до 22 лет приобретают билеты на культурные мероприятия за госусчёт, увеличили с 3-х тысяч до 5-ти тысяч рублей в год.

Деньги, переведенные на карту, нужно потратить до конца года.

Напомним, что программу «Пушкинская карта» запустили в прошлом году. Она оказалась достаточно востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.

Ранее «Призыв» подробно рассказывал о процедуре оформления «Пушкинских карт» и их возможностях.