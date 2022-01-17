Прокуратура оштрафует директора ЦУГД за плохую уборку Владимира

Ответственных за некачественную уборку снега во Владимирской области призывают к ответу. Например, директору муниципального «Центра управления городскими дорогами», занимающегося уборкой улиц областного центра, уже внесено представление. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Сейчас оно находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Неисправная техника

Среди основных нарушений, которые выявила прокуратура Владимира в ходе проверки — заснеженность основных улиц города, наледь, заужение проезжей части, плохая расчистка остановочных пунктов, снежные валы вблизи пешеходных переходов. На минувшей неделе, к примеру, под тяжестью снега рухнула крыша подземного перехода через улицу Большую Нижегородскую на остановке «Химзавод».

Штраф по по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ — от 20 до 30 тысяч рублей.

Не устраивает надзорное ведомство и тот факт, что значительная часть снегоуборочной техники находится в неисправном состоянии.

— Из 99 единиц техники, эксплуатируемой ответственными службами для уборки города, 26 не могли использоваться по назначению по причине поломок, 6 из 8 погрузчиков находились в неисправном состоянии, часть транспортных средств требует капитального ремонта, — уточнила пресс-служба областной прокуратуры.

Около 400 нарушений

Нарушения при очистке кровель жилых домов и прилегающих к ним территорий от снега и наледи зафиксировала и муромская прокуратура. 23 управляющим компаниям внесены представления, возбуждены 23 дела об административных правонарушениях по п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области».

Устранение нарушений находится на контроле территориальных прокуроров.

Всего же с начала года на территории всех районов области сотрудники надзорного ведомства зафиксировали свыше 390 нарушений некачественной уборки снега и наледи. Внесено 298 представлений, в отношении виновных лиц возбуждено 273 дела об административных правонарушениях.

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