Пожарный вне службы спас из горящего дома мужчину

Сотрудник владимирской пожарно-спасательной части №2 Андрей Балуков спас из горящего дома спящего мужчину. Сотрудник МЧС находился не на службе. Однако, увидев пожар, не смог остаться в стороне.

Рискуя жизнью

Андрей Балуков стал очевидцем пожара, когда на машине проезжал по деревне Сукманиха Кольчугинского района. Увидев припаркованный у загоревшегося дома автомобиль, сотрудник МЧС предположил, что внутри могут находиться люди, и решил войти в горящий дом.

— Прикрыв органы дыхания рукавом, Андрей зашёл в задымлённое помещение. Увидел спящего на диване мужчину и вынес его на свежий воздух, таким образом, спас ему жизнь, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Затем Андрей вызвал пожарных, эвакуировал припаркованный автомобиль и провел разведку наружного противопожарного водоснабжения. Известно, что руководство рассмотрит вопрос о поощрении сотрудника за отважный поступок.

Пожар в частном доме деревни Сукманиха произошел 20 января. Площадь возгорания составила 104 квадратных метра.

Напомним, что сотрудники МЧС и правоохранители приходят на помощь тем, кто попал в беду, вне зависимости от того, находятся они на службе или нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что спасателя поблагодарили за помощь пострадавшим в ДТП девочкам. Авария с участием детей произошла в Суздале. А в Меленковском районе инспекторы ДТП помогли пенсионерке выбраться из огненного плена.