Потерпевшие дольщики дают показания в суде по делу Русакова

Судья Октябрьского районного суда Владимира Юрий Евтухов на третьем заседании по уголовному делу в отношении застройщика проблемного дома в Коммунаре Сергея Русакова начал допрашивать потерпевших. Их в деле 109 человек. Все дольщики. Ранее помощник прокурора Надежда Марихова уже озвучила обвинение. Застройщику грозит до 5 лет лишения свободы.

От обвинения к допросу

17 января в зал суда по уголовному делу по статье №165 ч.2 п.б Уголовного кодекса РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» пришло девять дольщиков, директор компании-банкрота «Система» Сергей Русаков, его адвокат Ирина Семенова. Судья Юрий Евтухов пояснил, что после установления личностей обвиняемого и потерпевших и оглашения обвинительного заключения пришла пора допрашивать дольщиков, то есть потерпевших. Судья уточнил, что Сергей Русаков от своего выступления по поводу согласия или несогласия с обвинениями пока отказался. Но вину не признал. После допросов потерпевших будут заслушаны свидетели, а потом исследованы доказательства дела.

По уголовному делу в отношении застройщика проходит 109 потерпевших

Каждого дольщика опрашивали отдельно. Сначала вопросы задавала помощник прокурора города, затем адвокат, а потом судья. Дольщики рассказывали, когда заключили договор долевого участия, как его оплачивали, что за квартиру приобретали. Адвокат Ирина Семенова всем задавали один вопрос: получали ли они от застройщика предложение о выкупе квартиры.

Юрий Земсков, дольщик в доме на Центральной, 19

Я в ответе написал, что на момент предложения недвижимость очень подорожала. И на средства, которые бы мне возместили, я не смог ничего купить, даже близко похожего.

Просил возместить мне рыночную стоимость квартиры, а также возместить средства по гражданскому делу по выплате неустойки за нарушение сроков строительства.

Ответа на это письмо я от застройщика не получил.

Все потерпевшие ранее выиграли гражданские судебные дела по выплате компенсаций за нарушение сроков сдачи дома. Суммы немаленькие — от 400 тысяч до миллиона рублей. Застройщик так и не компенсировал потери.

Какой ущерб

Статья уголовного кодекса, по которой рассматривается дело, гласит так: «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового».

Но большинство дольщиков не заинтересованы в конкретном наказании застройщика. Им нужны их квартиры.

Диалог судьи Юрия Евтухова и дольщика Юрия Земскова

Ю.Е. — Любое имущественное преступление причиняет ущерб. Один похитил у другого телевизор. Ущерб — стоимость телевизора. Для вас в чем ущерб?

Ю.З. — Я рассчитывал получить квартиру. Даже если мне выдадут компенсацию, квартиру я уже не приобрету. То есть неполучение квартиры.

Ю.Е. — Деньги тоже утрачены?

Ю.З — Денег у меня нет, да. Ипотеку выплатил. Наличные перечислил. Все бумаги есть.

Дольщики надеются, что это судебное разбирательство каким-то образом подтолкнет решение проблемы с вводом дома в эксплуатацию. Большинство из них все же надеются, что врио губернатора закончит первый вариант — утвердит проект охранных зон с повышением этажности.

Два других варианта не устраивают ни дольщиков, ни конкурсного управляющего, ни застройщика-банкрота. Денег нет ни на снос лишних этажей, ни на повышение размера компенсаций с тех, что указаны в договорах долевого строительства до рыночной стоимости.