Подорожал проезд в пригородных и городских автобусах

С 10 января во многих городах Владимирской области выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Билеты в среднем подорожали на 1-3 рубля в зависимости от населённого пункта. Новые тарифы утвердили, например, для Коврова, Петушков, Покрова, Камешкова, Киржача, Гусь-Хрустального, Гороховца, Меленок, Суздаля и ряда других городов.

Новые ставки для перевозчиков эксперты департамента регулирования цен и тарифов рассчитывали в ноябре-декабре прошлого года. В некоторых случаях разница между предельным тарифом и тарифом для населения составила несколько десятков рублей. Для того чтобы люди не пострадали от резкого взлета стоимости проезда, в ряде территорий местные власти возьмут часть расходов на себя, компенсируя перевозчикам выпавшие доходы.

Дорогой Ковров

В городе оружейников проезд в троллейбусах подорожал сразу на три рубля. Теперь пассажиров днем возят за 26 рублей, а ночью — за 33 рубля. Ковров — единственный город, где произошел такой скачок цен на билет и единственный, где действует дифференцированный тариф.

Перевозчик настаивал на более высоких ставках. Просил прибавить хотя бы рубль с билета, чтобы погасить убытки. Эксперты департамента отказали. Такой рост тарифов был бы чересчур обременительным для школьников, пенсионеров, да и других горожан, ежедневно ездящих на работу.

Власти отказались компенсировать перевозчику разницу в рубль, сославшись на дефицит бюджета.

— У нас большие убытки по 2020 и 2021 годам. Треть водителей ушли из-за низких зарплат. Пассажиропоток падает, — объяснял гендиректор управления троллейбусного транспорта Коврова Николай Белокуров членам правления департамента регулирования цен и тарифов администрации области.

Тем не менее, выкручиваться ковровским троллейбусникам придется не только за счет роста стоимости проезда.

Зато пока неизменным остались тарифы на проезд социальными автобусами. Они в городе обслуживают два маршрута.

Другие города

Для городских маршрутов устанавливают предельные ставки. Перевозчики сами могут снижать стоимость проезда или утверждать ее на уровне максимума.

Для пригородных маршрутов для каждого района рассчитывают стоимость за пассажирокилометр. То есть предельную ставку умножают на продолжительность пути.

На 1-2 рубля повысилась цена билетов в Петушках, Покрове, Камешково, Киржаче, Гусь-Хрустальном, Гороховце, Меленках и Суздале. В этих горовах стоимость проезда варьируется от 24 до 27 целковых.

С вниманием к социальным перевозкам подошли власти Радужного, Кольчугина, Камешкова. Они выделяют из местных бюджетов десятки миллионов рублей для того, чтобы сохранить доступность общественного транспорта.

Перевозчики, в свою очередь, говорят, что вынуждены поднимать тарифы. У них у всех общие проблемы. Это взлет цен на топливо и на запчасти. А также дефицит кадров из-за низких зарплат и напряженной работы.