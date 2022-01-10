Победителей 33-х автобусных маршрутов Владимира определяют на торгах

Во Владимире разыгрываются 33 автобусных маршрута: победителей по пяти из них уже определили, по остальным это ещё предстоит сделать. После этого в городе останутся неохваченными только два маршрута: № 10С и 24С. Лоты по ним, вероятно, будут размещены позже.

Первые победители

Лоты на 33 маршрута появились на сайте госзакупок ещё до нового года. По шести прошли торги. Но по маршруту № 27 они не состоялись – не нашлось желающих в них участвовать. А по другим картина такая: маршруты № 11С и 25 (они были объединены в один лот) будет обслуживать компания «ОКТО», маршруты № 4С, 9С, 55С (их включили во второй) — «Владимирпассажиртранс».

С победителями-перевозчиками заключат контракты на 5 лет.

Конкурентной борьбы не при розыгрыше контрактов не наблюдалось. Критерий цены оказался ключевым. До других требований дело не дошло. И если в большинстве закупок речь идет о снижении начальной цены на миллионы рублей, то здесь фигурировали сверхмалые величины. Для того чтобы победить, «ОКТО» снизил свою заявку до одной копейки, а «Владимирпассажиртранс» — до 30 копеек.

Победителей конкурсов по другим маршрутам определят в период с 12 января по 8 февраля 2022 года.

Вместе весело шагать…

В некоторые лоты торгов, которые пройдут в феврале, объединили маршруты, которые сегодня обслуживает один перевозчик. Например, № 6, 12 и 32. На них работает компания «РТС».

В другой лот объединили маршруты № 3, 23, 53. Сейчас по ним бегают автобусы от ИП Тимофеев. Вместе выставлены и маршруты № 5 и 36, обслуживаемые компанией «Виктория».

Скорее всего, на торги зайдут те же перевозчики и возьмут уже привычные маршруты. Это подтвердил и глава города Андрей Шохин. Он сказал, что опытные перевозчики хорошо справляются с определенным объемом, им достаточно того, что есть и на большее они не замахиваются.

Вне нынешних конкурсов пока остаются два маршрута: № 10 и № 24. Оба обслуживает «Владимирпассажиртранс».

Требования к игрокам

Требования в конкурсной документации на все лоты одинаковые. Они важны как для перевозчиков, так и для пассажиров.

Самое главное — в 2022 году заявить программу по обновлению подвижного состава. А с января 2023 года выпускать на линию автобусы не старше трех лет.

Далее идут такие критерии: численность экологичных машин, с подъемниками и низкопольные, наличие информационных табло для пассажиров, опыт участника, наличие производственной базы во Владимире.

Все победители торгов должны отдавать себе отчет в том, что автопарк ещё придётся перекрашивать. В мэрии приняли решение о внедрении единой цветовой гаммы общественного транспорта. Машины должны быть красно-белыми, на кузове — графическое изображение герба города с надписью «Владимир», орнамент и надпись «Сохраняя прошлое, движемся в будущее».