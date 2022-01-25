Плановую медпомощь и профосмотры приостановят из-за вспышки коронавируса

Во Владимирской области с завтрашнего дня, 26 января, будет приостановлено оказание плановой медпомощи. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач региона Татьяна Данилова. Причиной такого решения стала резкая вспышка коронавируса, вызванная распространением нового штамма – «омикрона».

Согласно тексту документа, с 26 января до особого распоряжения приостанавливается плановая диспансеризация и медосмотры для взрослого населения.

Также с указанной даты не будет оказываться плановая медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных условиях. Исключение составят пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка медпомощи несет угрозу здоровью и жизни, говорится в документе.

Временно приостанавливается и проведение плановых медосмотров несовершеннолетних.

Речь идет только о государственных медучреждениях.

Медицинскую помощь без ограничений продолжат оказывать в частных клиниках, не имеющих прикрепленного населения. Также запрет не распространяется на стоматологии и женские консультации, на проведение предрейсовых, послерейсовых, предсменных и послесменных осмотров.

Ранее «Призыв» сообщал, что новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии установлен во Владимирской области. За минувшие сутки положительные тесты получили сразу 370 человек.