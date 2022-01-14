Пешеходный переход у химзавода обрушился под тяжестью снега

Снегопады, обрушившиеся на Владимирскую область, не проходят бед последствий. Минувшей ночью рухнула крыша подземного перехода через улицу Большую Нижегородскую на остановке «Химзавод» во Владимире.

Фотографиями ЧП горожане поделились в социальных сетях. На них видно, как крыша сложилась под тяжестью снега, словно карточный домик.

Известно, что на место уже выехали представители мэрии и сотрудники «Центра управления городскими дорогами». Как быстро городские службы ликвидируют обрушение, пока не сообщается. Крыша перехода на противоположной стороне дороге не пострадала, но на ней также образовалась большая снежная шапка.

Осторожно, сход снега!

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей Владимирской области просят быть осторожнее. Существует вероятность несчастных случаев из-за схода снежных масс и наледи с крыш зданий.

— Призываем граждан быть особенно внимательными: при движении по улицам держаться дальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт. В условиях плотной жилой застройки не игнорировать выставленные коммунальными службами ограждения − там, где образовались сосульки или идёт очистка крыш от снега, — говорится в сообщении пресс-службы «Белого дома».

Владимирская область сейчас находится в зоне действия атлантического циклона «Эльза». Он принес сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер с порывами до 18 метров в секунду, снежные заносы и гололедицу.

Добавлено в 11.05

Как рассказали «Призыву» в мэрии, до конца дня обрушившуюся крышу подземного перехода срежут. Сейчас главная задача, обеспечить горожанам безопасный переход через проезжую часть. До ближайших светофоров, которые расположены на улице Погодина и повороте на «Точмаш», далеко.