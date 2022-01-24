Первая партия детской вакцины «Спутник М» поступила во Владимирскую область

Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М». Всего 720 доз. Препарат предназначен для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

К вакцинации готовы

Сейчас вакцина «Спутник М» распределяется между детскими больницами и поликлиниками, уточнили в облздраве.

Иммунизация детей и подростков начнется в ближайшее время.

Региональная система здравоохранения готова к проведению массовой иммунизации от коронавируса детского населения. Закуплены фармацевтические холодильники для хранения препаратов. Вакцинация предусмотрена на базе медицинских организаций.

Иммунизация «Спутником М» будет проходить в два этапа и только после тщательного осмотра врача. Повторную вакцинацию ребенок должен пройти через 21 день. Достаточное количество антител сформируется на 42 день от начала иммунизации.

В ведомстве уточнили, что дети до 15 лет могут привиться с согласия родителей или других законных представителей (официальных опекунов). Подростки в возрасте от 15 до 17 лет дают согласие на прививку самостоятельно.

Напомним, то родители 5200 детей уже дали согласие на вакцинацию от коронавируса.

Дети в группе риска

Ранее и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Артём Осипов подчеркнул, что детское население в новую волну коронавируса будет уязвимо. Штамм «омикрон» очень заразен, а кроме того детям, в отличие от взрослых, вакцинацицию от COVID-19 еще не проводили.

Препарат «Спутник М» подтвердил свою высокую эффективность и безопасность.

Препарат «Спутник М» представляет собой аналог вакцины «Спутник V», концентрация которого снижена в пять раз. В составе вакцины – обезвреженные частницы вирусов, которые не могут вызвать заболевание коронавирусом.