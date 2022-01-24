Вакцинация от коронавируса

Первая партия детской вакцины «Спутник М» поступила во Владимирскую область

Пришли 720 доз препарата

Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М». Всего 720 доз. Препарат предназначен для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

К вакцинации готовы

Сейчас вакцина «Спутник М» распределяется между детскими больницами и поликлиниками, уточнили в облздраве.

Иммунизация детей и подростков начнется в ближайшее время.

Региональная система здравоохранения готова к проведению массовой иммунизации от коронавируса детского населения. Закуплены фармацевтические холодильники для хранения препаратов. Вакцинация предусмотрена на базе медицинских организаций.

Вакцина «Спутник М» была зарегистрирована в ноябре прошлого года. Фото департамента здравоохранения Владимирской области

Иммунизация «Спутником М» будет проходить в два этапа и только после тщательного осмотра врача. Повторную вакцинацию ребенок должен пройти через 21 день. Достаточное количество антител сформируется на 42 день от начала иммунизации.

В ведомстве уточнили, что дети до 15 лет могут привиться с согласия родителей или других законных представителей (официальных опекунов). Подростки в возрасте от 15 до 17 лет дают согласие на прививку самостоятельно.

Напомним, то родители 5200 детей уже дали согласие на вакцинацию от коронавируса.

Дети в группе риска

Ранее и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Артём Осипов подчеркнул, что детское население в новую волну коронавируса будет уязвимо. Штамм «омикрон» очень заразен, а кроме того детям, в отличие от взрослых, вакцинацицию от COVID-19 еще не проводили.

Препарат «Спутник М» подтвердил свою высокую эффективность и безопасность.

Препарат «Спутник М» представляет собой аналог вакцины «Спутник V», концентрация которого снижена в пять раз. В составе вакцины – обезвреженные частницы вирусов, которые не могут вызвать заболевание коронавирусом.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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