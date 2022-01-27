Педагогам Владимира вручат 70 ноутбуков для работы

В период новой волны пандемии и перехода многих классов на дистанционное обучение и карантин школам Владимира очень нужно современное компьютерное оборудование. На заседании горсовета сообщили, что управление образования получило 70 комплектов от области.

Отдать технически не оснащенным

— Эти ноутбуки мобильного класса ICL RAYbook Bi1014 направим в школы, где есть необходимость в оборудовании. По параметрам они не подойдут ученикам, но педагогам очень пригодятся, — считает начальник управления образования Елена Малик.

В 50 школах работает более 4000 педагогов. Управление образование еще не составило список. Но председатель профильного комитета Алексей Метелкин попросил, чтобы технику передали наименее оснащенным учебным заведениям.

Ноутбуки — вполне обычные: с экраном, клавиатурой, зарядкой, пакетом программ. Но более прочные, противоударные и влагостойкие. В интернет-магазинах их рекомендуют для занятий школьников. Однако у управления образования своя точка зрения на этот счет. Тем более что город и так купил достаточно ноутбуков для детей в прошлом году. Всего 30 комплектов по 2,7 миллиона рублей за каждый.

Отдельные минусы

Кода контрольно-счетная палата города проверяла образовательные учреждения, куда в прошлом году поступила новая техника, то обнаружила множество нарушений. Самым показательным был итог проверки в школе № 16. Там ноутбуки пролежали нераспакованными почти год.

Директору выдали предписания, нарушения быстро устранили.

Владимир уже третий год участвует в проекте «Цифровая образовательная среда». За это время все учебные заведения были подключены к региональной информационной системе электронного и дистанционного обучения. Во все общеобразовательные организации подведен скоростной интернет.