Пассажирский автобус попал в аварию у поворота на МЮД

Авария с пассажирским автобусом случилась сегодня утром на федеральной трассе в Суздальском районе. Рейсовый «ПАЗ» столкнулся с легковушкой, выскочившей на встречную полосу движения. За рулём последней была женщина – она и пострадала больше всех. Ее доставили в больницу.

Движение в сторону Владимира было нарушено. Образовались крупные заторы.

Заколдованное место

Участок федеральной трассы, где произошло ДТП, один из самых аварийных. Это у поворота на поселок Садовый и МЮД. Кроме того, состояние трассы было не лучшее: вечером и ночью шел снег.

Любое ухудшение дорожных условий сразу же отражается на статистике ГИБДД. Если в обычный погожий денек при сухой трассе и хорошей видимости рискованные маневры водителей могли бы остаться незамеченными, в нынешней ситуации они привели к серьезным последствиям.

— На 273-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» легковой автомобиль «Ford Fusion» под управлением женщины, 1976 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки «ПАЗ», следовавшим по маршруту «Владимир — Суздаль». В автобусе на момент столкновения находились трое пассажиров, — сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Владимирской области.

Автобус после столкновения съехал в кювет. Водитель сумел удержать его так, чтобы тот не опрокинулся. В «ПАЗике» никто не пострадал.

Но медицинская помощь потребовалась водителю легковушки. На место ДТП выезжали три машины скорой помощи. Женщина получила серьезные травмы, поэтому ее госпитализировали.

Будьте острожнее!

В ГИБДД не устают напоминать автомобилистам об осторожном и аккуратном вождении.

— В связи с изменением погоды госавтоинспекторы рекомендуют водителям выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не забывайте о том, что на заснеженной или обледенелой дороге сцепление колес с покрытием дороги значительно снижается.

Более того, сотрудники ГИБДД советуют в снегопады вообще оставлять транспортные средства дома и пересаживаться на общественный транспорт.

Правда, автобусы тоже не застрахованы от ДТП. А с учетом, как плохо они работают в суровые погодные условия, неудивительно, что большинство автомобилистов игнорируют эту рекомендацию инспекторов.

Другое дело, что нужно соблюдать правила дорожного движения и верно просчитывать риски от таких маневров, как выезд на встречную полосу и проезд на красный сигнал светофора. Это наиболее распространенные причины самых серьезных ДТП.