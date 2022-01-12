Сосульки свисают с крыши дома и тают на солнце

Оттепель придет во Владимирскую область на Старый Новый год

Температура повысится сразу на 10 градусов

Старый Новый год во Владимирской области будет теплым. Синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют оттепель и повышение температуры сразу на 10 градусов.

Капризы погоды

В ночь с 13 на 14 января свое влияние на погоду окажет атмосферный фронт, а днём регион окажется в тёплом секторе активного североатлантического циклона, поясняют синоптики. Ожидается облачная погода и усиление ветра. Пройдёт снег, утром переходящий в мокрый, а температура воздуха будет быстро повышаться.

Если в ночь на 14 января еще прогнозируется до -11 градусов, то утром в пятницу температура повысится до нуля, а днём будет слабо положительной. К концу недели вновь подморозит до -5 градусов в дневные часы. Осадки снова перейдут в снег, образуется сильная гололедица.

Давление упадет

Сопровождать такой всплеск тепла будет резкое падение атмосферного давления. В пятницу, 14 января, оно составит 723 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Это может негативным образом сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Рекорд низкого давления для 14 января установлен в 1948 году, он составлял 720,5 мм рт. ст.

Пока же в регионе будет морозно. Завтра днем погодные сервисы обещают -10 градусов днем. Грядущей ночью температура опустится до -15…-18 градусов.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель
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