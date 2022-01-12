Оттепель придет во Владимирскую область на Старый Новый год

Старый Новый год во Владимирской области будет теплым. Синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют оттепель и повышение температуры сразу на 10 градусов.

Капризы погоды

В ночь с 13 на 14 января свое влияние на погоду окажет атмосферный фронт, а днём регион окажется в тёплом секторе активного североатлантического циклона, поясняют синоптики. Ожидается облачная погода и усиление ветра. Пройдёт снег, утром переходящий в мокрый, а температура воздуха будет быстро повышаться.

Если в ночь на 14 января еще прогнозируется до -11 градусов, то утром в пятницу температура повысится до нуля, а днём будет слабо положительной. К концу недели вновь подморозит до -5 градусов в дневные часы. Осадки снова перейдут в снег, образуется сильная гололедица.

Давление упадет

Сопровождать такой всплеск тепла будет резкое падение атмосферного давления. В пятницу, 14 января, оно составит 723 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Это может негативным образом сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Рекорд низкого давления для 14 января установлен в 1948 году, он составлял 720,5 мм рт. ст.

Пока же в регионе будет морозно. Завтра днем погодные сервисы обещают -10 градусов днем. Грядущей ночью температура опустится до -15…-18 градусов.