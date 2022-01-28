Оптика «Ростелекома» пришла в Селивановский район Владимирской области

«Ростелеком» завершил строительство сетей по технологии GPON1 в Селивановском районе Владимирской области. Специалисты компании проложили более 20 километров оптических линий. Благодаря этому возможность подключения высокоскоростного интернета и ресурсоемких сервисов провайдера появилась у жителей поселка Красная Ушна, села Малышево и деревни Переложниково.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Долгое время доступ в интернет в Селивановском районе был возможен только по медным каналам, которые не отличаются стабильным соединением. С приходом оптики от “Ростелекома” ситуация изменилась: теперь 1200 жителей района могут подключиться к Всемирной паутине на скорости не менее 100 Мбит/с. Нашим абонентам стали доступны любые цифровые услуги и сервисы: от онлайн-банкинга – до систем умного дома. В этом году развитие оптической инфраструктуры во Владимирской области продолжится. В ближайшее время сети GPON появятся в Камешковском, Вязниковском и Гусь-Хрустальном районах».

Елизавета Прошина, жительница Селивановского района:

«Стали клиентами “Ростелекома” всего месяц назад, но уже оценили высокое качество связи. В нашей семье трое детей-школьников. Каждому из них для учебы периодически нужен интернет. Раньше к компьютеру выстраивалась очередь, мобильного трафика для закачивания необходимого объема информации тоже было недостаточно. Теперь все довольны. В доме организован Wi-Fi, к которому подключены пять гаджетов. Всем устройствам хватает скорости для полноценного серфинга в Сети. Связь не прерывается, не возникают помехи и сбои, даже когда вся семья разом выходит в онлайн».

«Ростелекома» предлагает широкую линейку тарифных планов. Многие из них включают сразу несколько услуг. Например, выбрав одно из пакетных предложений («Технологии выгоды», «Технологии выгоды plus» или «Технологии выгоды PRO»), клиент получит интернет на скорости до 100 Мбит/с, видеоплатформу Wink и мобильную связь.

Узнать подробную информацию о тарифах компании и оформить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8-800-450-0-150.