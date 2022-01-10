ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ» включено в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение ФГБУ «ВНИИЗЖ» о включении информации в отношении ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ООО «ОСК Южный скат» заключили контракт о поэтапном выполнении работ по реконструкции вивария для создания лабораторно-диагностического корпуса Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым.

Несмотря на истечение этих сроков, предусмотренный Контрактом объем работ Подрядчик не выполнил, тем самым допустил существенное нарушение условий Контракта.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев и оценив все имеющиеся документы и сведения, приходит к заключению о том, что в материалах данного дела на момент принятия решения отсутствуют письменные неопровержимые доказательства, свидетельствующие о наличии объективных причин, воспрепятствовавших ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ» своевременно и в полном объеме исполнить вышеназванный контракт.

Следовательно, на основании части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиках, исполнителях).

«Владимирское УФАС России»