«Омикрон»-штамм выявили во Владимирской области

Во Владимирской области впервые выявили новый штамм коронавируса — «омикрон». ПРЦ-лаборатории подтвердили более 20 случаев. Об этом на брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов.

Будут болеть домами

Новый штамм коронавируса крайне заразен, подчеркнул представитель облздрава. Прогнозируется, что в новую волну переболеют не менее 50 процентов жителей региона. Особенность «омикрона» в том, что он распространяется и контактным путём — через руки, поверхности, ручки дверей и прочее. А значит, средства защиты становятся еще более актуальными.

— По своей заразности штамм-«омикрон» превышает даже корь, которая традиционно считается очень контагиозным заболеванием. Если ранее мы говорили, что из класса заболели несколько учащихся, то про «омикрон» будем говорить, что будут болеть школами. Или соответственно будут болеть подъездами, целыми домами, — отметил представитель облздрава.

Основная нагрузка ляжет на первичное звено.

Нагрузка, которая ляжет на систему здравоохранения, будет превышать ту, что была в предыдущие волны, подчеркнул Артем Осипов. Облздрав готовится к тому, что целые комплексы поликлиник начнут работать, как «красные зоны».

Успеть защититься

Основным методом профилактики коронавирусной инфекции остается вакцинация и ревакцинация.

— Я думаю, что у нас остается порядка 10 дней до того, как мы начнем фиксировать лавинообразное нарастание количества заболевших в области. Поэтому я призываю воспользоваться вакцинацией и ревакцинацией, — призвал Артем Осипов.

Список пунктов вакцинации можно найти на сайте облздрава.