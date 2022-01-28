Обучение кормильцев: власть и наука обсудили подготовку кадров для АПК

Потребности безграничны, а ресурсы — ограничены. Искусство удовлетворить одно за счёт другого — это и есть экономика. Во Владимирской области много чего в дефиците, а вот по сельскому хозяйству — картина двоякая. С одной стороны, имеется большой потенциал — земельный, природный. С другой стороны, людей для его освоения и развития мало. Вчера в «Белом доме» прошло совещание по вопросу подготовки кадров для АПК региона.

В мероприятии участвовали врио первого заместителя губернатора Александр Ремига, директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов, ректор Владимирского государственного университета Анзор Саралидзе, ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин, представители ведущих сельхозорганизаций региона.

Дефицит кадров

На предприятиях сельского хозяйства Владимирской области сейчас трудятся более 22 тысяч человек. Почти треть из них — порядка 8 тысяч — в растениеводстве и животноводстве. При этом в отрасли насчитывается более 500 вакансий. Требуются механизаторы, операторы машинного доения, ветеринарные врачи, зоотехник, агрономы и инженеры.

— Выполнение поручения врио губернатора Александра Авдеева по сохранению рабочих кадров и увеличению их числа в сфере экономики — одна из главных задач в этом году. Для АПК Владимирской области кадры готовят 6 учебных заведений. Из областного бюджета и средств работодателей молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство региона, предоставляется единовременная денежная выплата, размер которой варьируется от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от образования, — подчеркнул Александр Ремига.

Кадры нужно готовить с учётом потребностей нынешних работодателей, с одной стороны, и с учётом развития отрасли — с другой. Пока формирование такого заказа идёт не без шероховатостей.

Например, ведущий суз региона, готовящий кадры для АПК — Владимирский агроколледж, формально подчинён департаменту образования. Тот определяет, по каким направлениям проводить обучение. И в этом учебном году, например, агрономов и зоотехников готовят заочно, а бюджетная группа ветеринаров в два раза меньше, чем в сезоне 2020-2021 гг. А именно эти специальности — в дефиците.

Логичнее, если б направления бюджетного обучения выбирал профильный департамент. Там лучше знают потребность в кадрах и могут прогнозировать, по какому пути будет развиваться агропром, чтобы готовить специалистов на перспективу.

Тем более что база для подготовки кадров — хорошая. Тот же Владимирский аграрный колледж — старейший в области, в прошлом году ему исполнилось 90 лет. В своё время ежегодно там обучалось более тысячи специалистов! Сейчас — в три раза меньше. Но традиции, знания, опыт, кадры — есть, нужно только создать условия для их большего применения.

Привлечение специалистов

Специализированных вузов, готовящих кадры для сельского хозяйства, в регионе нет. Поэтому департамент сельского хозяйства взаимодействует с отраслевыми вузами и ведомствами. В частности, участвует в «Ярмарках вакансий» в Тимирязевской сельскохозяйственной академии и ветеринарной академии имени Скрябина. Кроме того, заключает договора на целевое обучение специалистов.

Ещё реализуется программа по обеспечению жильём нуждающихся в нём специалистов. Так, в 2021 году 35 сельских семей улучшили жилищные условия. На возмещение 70 процентов расчётной стоимости жилья они получили из бюджета более 38 млн рублей.

— Департамент сельского хозяйства готовит предложение в Минсельхоз России о расширении возможности возмещения затрат работодателей при направлении на обучение своих сотрудников. Это позволит им направлять в профильные учебные заведения студентов с гарантированным трудоустройством на предприятиях по окончании обучения, — сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.