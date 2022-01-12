Областной суд эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

Сотрудников областного суда, расположенного на площади Победы во Владимире, сегодня днем эвакуировали в срочном порядке. Причиной стало сообщение о якобы заложенном в здании взрывном устройстве.

На место происшествия прибыла спецтехника.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, после обследования спецслужбами здания сотрудники суда смогли вернуться на свои рабочие места. Информация о заложенном устройстве не подтвердилась.

— На электронную почту суда поступило сообщение о минировании здания. Сотрудники суда и участники судебных процессов были эвакуированы, здание обследовано спецслужбами. Информация о минировании не подтвердилась. Сейчас работа суда восстановлена. Рассмотрение дел продолжается, судебные заседания не откладывались, — уточнили в пресс-службе.

Между тем волна ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах прошла вчера и сегодня в ряде городов России. В Москве, Санкт-Петербурге, Туле также эвакуировали сотрудников областного суда. А в Екатеринбурге тревожные сообщения получила 151 школа и несколько вузов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту массового «минирования».