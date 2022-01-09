Обещанный ввод проблемной высотки на Нижней Дуброве не состоялся

Новоселья в 17-этажном доме на Нижней Дуброве во Владимире не состоялось. Застройщик обещал ввести здание в эксплуатацию до новогодних праздников. Но вот зимние каникулы заканчиваются, а ключей от купленных квартир у дольщиков нет.

Сомнения подтвердились

Дом строится два года. Последним этапом перед его вводом было подключение к газовым сетям. За неделю до конца 2021-го директор компании-застройщика «ИнтерстройВладимир» Игорь Другов заверил дольщиков, что документы в ресурсную организацию поданы. И все зависит от оперативности газовщиков. Если те поторопятся, многоэтажку сдадут до боя курантов.

Однако вмешались обстоятельства. Под конец 2021 года в администрации области прошло внеочередное совещание по вопросам восстановления прав обманутых дольщиков. Там как раз обсуждали и сдачу 17-этажки в Юго-западном районе Владимира. И хотя дольщиков на совещание не пригласили, кое-какие сведения они имеют.

— Газовую котельную запускали за неделю до Нового года. Прорвало трубы на этажах. Часть батарей монтировали в ноябре, что-то напутали, похоже. Квартиры затопило, — рассказали «Призыву» дольщики. — Теперь обещают выдать разрешительные документы 10 января. Заверили, что это точно.

Новоселья в доме ждут 140 семей.

На встрече с директором стройкомпании «ИнтерстройВладимир» дольщики выражали сомнения в том, что быстро получат ключи. Два года ожидания, и вдруг такой подарок – с чего бы? К сожалению, скептики оказались правы.

Бремя ожидания

Дом № 54 по Нижней Дуброве входит в жилой комплекс, который четвертый год строится у парка «Дружба». Из пяти высоток ввели пока только одну, да и ту с опозданием.

Второй объект — именно его должны были сдать до конца 2021 года — тоже возводится с большими трудностями. В доме 17 этажей, на все квартиры оформлены договора долевого участия.

Людям тяжело не только материально, но и морально. Проблемы со стройкой — это большой стресс. Будущие новосёлы, которые год как должны жить в своих квартирах, снимают чужие углы или теснят родителей.

Некоторые семьи уже подали в суд, чтобы взыскать с застройщика компенсацию на нарушение договоров долевого участия и получить деньги за каждый день просрочки. Вырученные по суду средства они планируют потратить на отделку квартир.

Ведь за время ожиданий стройматериалы подскочили в цене, и теперь придется изрядно потратиться, чтобы привести в квартиры порядок.