Новый храм в центре Владимира снова окутал дым

Сегодня утром пожарные машины снова мчались к новому, ещё не открытому храму в честь князя Александра Невского и благоверных князей владимирских. В центре Владимира, на месте бывших «Блинчиков», было дымно. Такая же картина наблюдалась накануне Нового года — 30 декабря 2021-го. Тогда белые стены храма тоже тонули в дыму. Прошлый и сегодняшний случаи, как оказалось, имели разные причины.

Сегодня полыхнул строительный вагончик-бытовка. Довольно сильно полыхнул – огонь хорошо был виден издалека. Впрочем, начало девятого, только светало — как не заметить!

— Произошло возгорание строительного вагончика в районе дома №32 по улице Большая Московская, на место выехали пожарные расчеты, — сообщил нашим коллегам официальный представитель ГУ МЧС России по Владимирской области Александр Лауденшлегер.

На новое здание огонь, слава Богу, не перекинулся. «Храм не пострадал», — успокоили представители Епархии.

Три недели назад огня не было, но дыма тоже хватало. Случилось это 30 декабря в восьмом часу вечера. На место происшествия выезжали 10 сотрудников МЧС, привлекалось 2 единицы техники.

Но вызов посчитали ложным. Возгорания не было. Просто начали «гонять» новый отопительный котёл – он и дымил.

Пожар на Музейной

Ещё один серьёзный пожар в центре Владимира случился в конце минувшей недели. В пятницу около пяти вечера загорелся дом № 9 на улице Музейной. Это старинный двухэтажный дом, ему больше ста лет.

— На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что горит чердачное помещение, огонь переходит на второй этаж, — сообщили в главном управлении МЧС по Владимирской области.

Сотрудники МЧС России сформировали звенья газодымозащитной службы, и в их составе приступили к эвакуации жителей и ликвидации пожара. Из горящего дома были выведены 5 человек.

Всего в сгоревшем доме жили 4 семьи.

Площадь пожара составила почти сто пятьдесят квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 32 человека личного состава и 10 единиц техники. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.