Новый Дом культуры открыли в селе Рождествено Собинского района

В селе Рождествено Собинского района появился свой Дом культуры. Это закономерно. Закономерно в том плане, что люди, впервые приехавшие в Рождествено, удивлялись – почему ДК нет? Село – большое. Здесь – одно из ведущих сельхозпредприятий области. Школа. Садик. Даже бассейн есть и спортзал при нём. Мало того – набережная обустроена у местного водоёма. А где же Дом культуры? Теперь вопрос снят. Новое здание «очага культуры» открылось в торжественной обстановке.

Подарок большому селу

Всего в Рождествено живут более семисот человек. Причем три четверти населения — молодежь и люди трудоспособного возраста. Конечно, место, где можно содержательно проводить досуг, требовалось. Раньше оно, по правде сказать, было. Но лет десять лет назад пришло в окончательную негодность, так что его разобрали от греха подальше.

Новый ДК построен по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Дом культуры построили за год. Были шероховатости — пришлось менять подрядчика. Ещё на стадии строительство на площадке побывал врио губернатора Александр Авдеев. Он оценил темпы строительства и отметил важность создания подобных объектов для развития сельских территорий.

На строительство потратили свыше 30 миллионов рублей из бюджетов разного уровня: федерального, регионального, местного. Помогло и ЗАО «Имени Ленина», которое участвует практически во всех социальных делах села.

На открытие, которое состоялось 20 января, приехали директора профильных департаментов — культуры и сельского хозяйства, районное и местное руководство, владимирские артисты, а самое главное собрались те, для кого, собственно и строился ДК — местные жители.

В Доме культуры зал на 110 мест, в том числе с возможностью кинопроката, библиотека начали действовать 18 кружков и направлений — всё это для рождественцев.

— Село Рождествено может гордиться не только сельхозпредприятием и физкультурно-оздоровительным комплексом, но и комфортабельным домом культуры. В прошлом году таких объектов по всей стране было построено всего четыре: в Нижегородской и Рязанской областях, Мордовии и в нашем регионе. Хочу поблагодарить строительную компанию «Ампир». Она вошла в проект на довольно сложном этапе, но все выполнено высококачественно и в положенные сроки, — сказал директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов.

Площадка для «звёзд»

Открытие, понятное дело, прошло с цветами, речами и музыкой. Первыми на сцену поднялись владимирские музыканты. Особенно зажигательно прозвучали композиции «Валенки» и «Дорогой длинною» в исполнении Заслуженной артистки России Елены Молодцовой, лауреата всероссийских конкурсов Владимира Савушкина и ансамбля «Родные напевы».

На сцене вручили и символический ключ от нового здания — хрустальный. Алла Пахтанова, глава администрации Рождественского сельского поселения сказала, что в новом ДК будут «зажигать звёзды и открывать таланты», и приходить туда «за хорошим настроением».

В Собинском районе совсем недавно, в канун Нового года, было ещё одно радостное событие — открыли Дом культуры в селе Березники. Но там он начал действовать после капитального ремонта. А в Рождествено – построен «с нуля».

Всего же в области ремонтируются и строятся десятки культурных учреждений.

— За 2020-2021 годы мы смогли преобразить 72 муниципальных объекта культуры в регионе — библиотеки, музеи и ДК. В 2021 году – это 42 объекта и сумма вложений из бюджетов всех уровней составляет порядка полмиллиарда рублей, — сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова нашим коллегам из «Владимирских ведомостей». — Очень вдохновляющее начало года. В 2022-м в рамках нацпроекта «Культура» нам предстоит сделать многое. Это всегда получается, когда мы работаем в команде.