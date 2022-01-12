Новую школу на 1100 мест построят в Покрове

На портале госзакупок выставлен контракт на строительство школы в Покрове. Стоимость работ — 1,1 миллиарда рублей. Образовательное учреждение возведут по готовому проекту — такая же школа открыта в Чебоксарах.

Контракт предусматривает привязку чебоксарского проекта к местности и непосредственно строительные работы. Школа в Чебоксарах в микрорайоне «Волжский-3» открылась осенью 2019 года. Ее строили два года.

В Покрове стройка школы займет полтора года. Ее должны сдать летом 2023 года. Учебное заведение разместят на улице Больничный проезд.

Старшие и младшие отдельно

Школа условно разделена на четыре корпуса: для старших и для младших классов, административно-хозяйственный и физкультурно-оздоровительный. Они будут переменной этажности — от 1-го до 4-х этажей.

Современные школы имеют огромное количество кабинетов и учебных классов. В Покрове их еще и разделят с учетом возраста учащихся. Например, в блоке для старших обустроят мастерские, а там, где будут учиться младшие, сделают помещения с кроватками и игрушками.

Новая школа будет работать в одну смену шесть дней в неделю.

В блоках старших и младших классов будут свои раздевалки и санузлы. Для девочек — комнаты гигиены. В блоке старших расположат медицинский блок.

Спортзал и бассейн

Гордость всех новых учебных заведений, открытых в прошлые годы в Собинке, Владимире, Кольчугине — это физкультурно-оздоровительные комплексы.

Спортивный зал, который будет в Покрове, универсальный: для занятий легкой атлетикой, для игр с мячом, с тренажерами и возможностью заниматься спортивной гимнастикой. В комплекте лыжи, коньки, маты, мячи, сетки… Запроектирован бассейн с душевыми, раздевалками, кабинетом тренера.

— Доступ в здание ФОКа осуществляется через два тёплых перехода, которые расположены рассредоточено с блоком старших классов и блоком младших классов, — сообщается в конкурсной документации.

В административно-хозяйственном блоке поместят столовую, актовый зал, два кабинета музыки, библиотеку.

В этом году в областном бюджете на строительство школы в Покрове предусмотрено 877 миллионов рублей, из них 771 миллион — из федерального бюджета. Остальные средства запланированы на 2023 год.