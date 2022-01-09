Новогодние каникулы завершатся мощными снегопадами

В последний день новогодних каникул и в первый рабочий день после них на Владимирскую область обрушатся снегопады. Погоду испортит активная фронтальная волна. За эти два дня она быстро промчится по территории центральных областей Европейской России, засыпая снегом. Такой прогноз сделал центр погоды «Фобос».

Ночью заметет

Синоптики прогнозируют небольшой снег во второй половине воскресного дня. Вечером он будет усиливаться, и пик ненастья придётся на ночные часы. Сохранится снег и днём, но уже меньшей интенсивности.

— По нашим расчётам, за воскресенье может выпасть около 1-6 мм осадков, и ещё 7-12 мм добавится в понедельник, — говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 10 января составляет 10,2 мм, установлен он 1960 году.

В плане температур погода будет переменчивой. Середина недели обещает быть морозной, погодные сервисы прогнозируют понижение температуры до -15 градусов в дневные часы. К концу недели потеплеет до -4 градусов.

Трудная зима

Начинать рабочую неделю после длинных выходных в такой неблагоприятной метеорологической обстановке крайне сложно, отмечают синоптики. Снегопады будут заметно ухудшать видимость, а на дорогах образуется снежный накат, что затруднит управляемость автомобилем и существенно увеличит вероятность ДТП. Коммунальным службам необходимо быть в полной готовности к уборке снега. Впрочем, мэрия заверяет, что эта работа ведется ежедневно и круглосуточно.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, — их собственники или арендаторы.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу — по телефонам 05 и 53-11-48 ежедневно, круглосуточно.