Ночью Владимирскую область накроет сильный снегопад

Зима продолжает бить рекорды по количеству снега. Грядущей ночью на Владимирскую область вновь обрушится мощный снегопад. Он сохранится и завтра утром, 11 января. Местами образуются снежные заносы. На дорогах гололедица. Такое предупреждение сделали спасатели, ссылаясь на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Опасная погода

Такая погода повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, отключениями электроснабжения, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов, падением старых деревьев.

Оперативные службы призывают к бдительности.

Автовладельцам рекомендуется выбирать безопасные манёвры и быть бдительными на дорогах. При возможности владимирцам советуют не использовать личный автотранспорт для поездок.

Полуметровые сугробы

По данным синоптиков зима в Центральной России разыграется не на шутку. К середине недели снегопады ослабеют, а к концу вновь усилятся.

— Сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты, что почти вдвое больше положенной нормы, — говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Мэрия Владимира, в свою очередь, рапортует об оперативной уборке города. За прошедшие сутки из города в места временного складирования вывезено более 5000 кубометров снега. На помощь коммунальщикам сегодня днем вышли чиновники. С 12.00 волонтеры работали на улицах Мира, Гагарина, Верхняя Дуброва и других.