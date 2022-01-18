На заведующего аптекой готовых лекарственных форм ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница №5 г. Владимира» наложен штраф

Руководитель  Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении,  возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика — заведующего аптекой готовых лекарственных форм ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница №5 г. Владимира» по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 4.2  статьи 7.30  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь к их административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»