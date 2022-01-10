На турнире Рагулина в Судогде победили юные хоккеисты из Пскова

В Судогде прошёл Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина. В нём участвовали восемь команд из Владимирской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Псковской и Тверской областей, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Лучшей стала команда «Торнадо» из Пскова.

Как сыграли

Турнир состоялся уже двадцать первый раз. За время проведения соревнований в них приняли участие более 150 команд. А это почти три тысячи юных хоккеистов. На сей раз отличились псковичи, однако все без исключения юные спортсмены получили награды и памятные призы. Наши земляки — команда из Судогды заняла шестое место. По итогам соревнований таблица выглядела так.

«Торнадо» (Псковская область, г. Псков) «Газовик» (Тверская область, г. Кимры) «Айсберг» (Новосибирская область, Колыванский район) «Импульс» (Московская область, г. Черноголовка) «Сапсан» (Республика Башкортостан, г. Кумертау) «Судогодец» (Владимирская область, Судогда г.) «НефтеХимСервис» (Кемеровская область, г. Новокузнецк) «Ягуар» (Удмуртская Республика, Ува п.)

Именитые гости

Традиционно на турнир в Судогду приезжают не только юные спортсмены, но и знаменитые гости. Так, каждый год на трибунах присутствует президент всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Тарасов, внук легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Также среди постоянных болельщиков – вдова великого хоккеиста Ольга Рагулина.

— Красивый юношеский хоккей — вот то, о чём мечтал Александр Рагулин, когда давал «благословение» на проведение этого турнира. Я смотрю на ребят на судогодском льду и понимаю: его мечта сбылась! — отметила Ольга Рагулина, приветствуя участников турнира.

По поручению главы региона Александра Авдеева ещё один новогодний подарок вручили многодетной семье Михеевых из Меленковского района. В ней воспитываются шестеро приёмных детей. В 2021 году она стала лауреатом конкурса «Семья года».

— Когда нас награждали, Александр Александрович Авдеев спросил, чем он может нам помочь. Я рассказал, что трое наших мальчишек занимаются хоккеем – играют за муромский «Кристалл». И, конечно, нам очень пригодилось бы качественное обмундирование. Я даже не ожидал, что мою просьбу исполнят, да ещё так быстро! Коньки, клюшки, форма – это просто лучший новогодний подарок для нас, — сказал глава многодетной семьи Сергей Михеев.

Напомним, что всероссийского турнира юных хоккеистов проходит в ледовом дворце имени Александра Рагулина. Он распахнул свои двери два года назад. Дворец в Судогде построен по тому же типу, что и во Владимире.