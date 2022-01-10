На турнире Рагулина в Судогде победили юные хоккеисты из Пскова

В Судогде прошёл Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина. В нём участвовали восемь команд из Владимирской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Псковской и Тверской областей, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Лучшей стала команда «Торнадо» из Пскова.
Как сыграли
Турнир состоялся уже двадцать первый раз. За время проведения соревнований в них приняли участие более 150 команд. А это почти три тысячи юных хоккеистов. На сей раз отличились псковичи, однако все без исключения юные спортсмены получили награды и памятные призы. Наши земляки — команда из Судогды заняла шестое место. По итогам соревнований таблица выглядела так.
- «Торнадо» (Псковская область, г. Псков)
- «Газовик» (Тверская область, г. Кимры)
- «Айсберг» (Новосибирская область, Колыванский район)
- «Импульс» (Московская область, г. Черноголовка)
- «Сапсан» (Республика Башкортостан, г. Кумертау)
- «Судогодец» (Владимирская область, Судогда г.)
- «НефтеХимСервис» (Кемеровская область, г. Новокузнецк)
- «Ягуар» (Удмуртская Республика, Ува п.)
Именитые гости
Традиционно на турнир в Судогду приезжают не только юные спортсмены, но и знаменитые гости. Так, каждый год на трибунах присутствует президент всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Тарасов, внук легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Также среди постоянных болельщиков – вдова великого хоккеиста Ольга Рагулина.
— Красивый юношеский хоккей — вот то, о чём мечтал Александр Рагулин, когда давал «благословение» на проведение этого турнира. Я смотрю на ребят на судогодском льду и понимаю: его мечта сбылась! — отметила Ольга Рагулина, приветствуя участников турнира.
По поручению главы региона Александра Авдеева ещё один новогодний подарок вручили многодетной семье Михеевых из Меленковского района. В ней воспитываются шестеро приёмных детей. В 2021 году она стала лауреатом конкурса «Семья года».
— Когда нас награждали, Александр Александрович Авдеев спросил, чем он может нам помочь. Я рассказал, что трое наших мальчишек занимаются хоккеем – играют за муромский «Кристалл». И, конечно, нам очень пригодилось бы качественное обмундирование. Я даже не ожидал, что мою просьбу исполнят, да ещё так быстро! Коньки, клюшки, форма – это просто лучший новогодний подарок для нас, — сказал глава многодетной семьи Сергей Михеев.
Напомним, что всероссийского турнира юных хоккеистов проходит в ледовом дворце имени Александра Рагулина. Он распахнул свои двери два года назад. Дворец в Судогде построен по тому же типу, что и во Владимире.
Фото пресс-службы областной администрации