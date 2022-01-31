На пожаре в Александровском районе погиб мужчина и пострадала женщина

Крупный пожар произошел минувшим вечером в деревне Лизуново Александровского района. Сгорел частный дом. Есть погибший и пострадавший.

Поздний вызов

Сообщение о возгорании в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило в 16.03. Звонок был поздним. Дело в том, что дом, в котором произошёл пожар, находится в отдалении от других. Жители деревни заметили возгорание только тогда, когда огонь вырвался наружу.

Когда пожарные были на месте, дом уже полыхал по всей площади.

— На пожаре был обнаружен погибший 50-летний мужчина. Также пострадала женщина, 1970 года рождения. Она получила серьёзные ожоги и была госпитализирована. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

О причинах пожара пока не сообщается. Их установят дознаватели МЧС России. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Жителям Владимирской области спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101».