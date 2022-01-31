пожар

На пожаре в Александровском районе погиб мужчина и пострадала женщина

Сгорел частный дом

Крупный пожар произошел минувшим вечером в деревне Лизуново Александровского района. Сгорел частный дом. Есть погибший и пострадавший.

Поздний вызов

Сообщение о возгорании в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило в 16.03. Звонок был поздним. Дело в том, что дом, в котором произошёл пожар, находится в отдалении от других. Жители деревни заметили возгорание только тогда, когда огонь вырвался наружу.

пожар

Возгорание обнаружили поздно

Когда пожарные были на месте, дом уже полыхал по всей площади.

На пожаре был обнаружен погибший 50-летний мужчина. Также пострадала женщина, 1970 года рождения. Она получила серьёзные ожоги и была госпитализирована. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

О причинах пожара пока не сообщается. Их установят дознаватели МЧС России. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Жителям Владимирской области спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101».

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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